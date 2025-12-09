El comercio mundial alcanzará niveles récord en 2025, según la ONU

El comercio mundial debería alcanzar un nuevo máximo en 2025, pero varios factores hacen que las perspectivas para 2026 sean más moderadas, anunció la ONU el martes.

"Si se confirman las previsiones, el comercio mundial superará por primera vez los 35 billones de dólares este año, lo que supone un aumento de unos 2,2 billones de dólares (aproximadamente un 7%) con respecto a 2024", indicó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su última evaluación.

Según estas previsiones, el comercio de bienes debería representar un aumento de aproximadamente 1,5 billones de dólares, mientras que el de servicios debería crecer en torno a 750.000 millones de dólares.

Sin embargo, según la UNCTAD, "la dinámica debería debilitarse en 2026".

"La desaceleración del crecimiento mundial, el aumento de la deuda, el incremento de los costes comerciales y la persistencia de la incertidumbre pueden afectar los flujos comerciales", consideró la organización.

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, la UNCTAD constató que el comercio en los países en desarrollo creció más rápidamente que la media mundial, con un aumento de alrededor del 8%, lo que demuestra una "resiliencia creciente" en estas regiones.

En concreto, Asia del Este registró un aumento de las exportaciones del 9% durante ese periodo, frente al 7% de Sudamérica, el 6% de Europa y África y el 2% de Norteamérica.

El sector manufacturero "siguió siendo un motor esencial" del comercio mundial, con un crecimiento del 10% en los últimos cuatro trimestres.

La electrónica, en particular, impulsó el crecimiento con un aumento del 14% en el mismo período, respaldado por una fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial, según la UNCTAD.

Por el contrario, en el sector del automóvil se registró un descenso del comercio del 4% los últimos cuatro trimestres.

ag/rjm/LyS/sag/mb