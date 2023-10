NUEVA YORK (AP) — El comisionado de la NFL Roger Goodell recibió su largamente esperada extensión de contrato el miércoles.

“El Comité de Compensación actualizó hoy a los propietarios totales comunicándoles que se llegó a un acuerdo para extender el contrato del comisionado Roger Goodell por tres años, hasta marzo de 2027”, anunció la liga en un comunicado.

Una persona con conocimiento de los detalles le dijo a The Associated Press que el acuerdo de Goodell incluye cláusulas de extensión o sucesión. La persona habló con AP en condición de anonimato debido a que los detalles no se han hecho públicos.

El actual contrato de Goodell expiraba en la primavera de 2024.

Los términos financieros del nuevo contrato de Goodel no fueron revelados inmediatamente. Se reporta que Goodell ganó 63,9 millones de dólares por las temporadas de 2019-20 y 2020-21.

Goodell, de 64 años, ha sido el comisionado de la NFL desde que tomó el lugar de Paul Tagliabue en 2006. Comenzó su carrera en la NFL como un pasante administrativo en 1982, en la gestión del entonces comisionado Pete Rozelle.

Bajo el liderato de Goodell, la popularidad y los ingresos de la NFL se han disparado. Los Commanders de Washington fueron vendidos por una cifra récord de 6.050 millones de dólares a inicios de este año.

Además, Goodell ha lidiado con un intenso escrutinio y críticas sobre el manejo de temas extracancha que involucran a jugadores, incluidos temas de violencia doméstica y por la respuesta inicial al llamado de Colin Kaepernick pidiendo justicia social al arrodillarse durante la entonación del himno de Estados Unidos.