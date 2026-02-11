El comité del Nobel insta a Irán a liberar a la premio Nobel de la Paz Mohammadi

OSLO, 11 feb (Reuters) - El Comité Noruego del Nobel declaró el miércoles que había pedido a Irán que liberara inmediatamente de prisión a la activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi.

Mohammadi, de 53 años, que ha sido encarcelada en repetidas ocasiones durante sus tres décadas de campaña en favor de los derechos de las mujeres, fue condenada la semana pasada a una nueva pena de prisión de siete años y medio, según informó el domingo un grupo que la apoya.

En 2023, mientras se encontraba en prisión, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su campaña en favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte en la República Islámica.

Citando "fuentes fiables y bien documentadas dentro de Irán", el comité afirmó que Mohammadi fue detenida violentamente en diciembre mientras asistía al funeral de un abogado de derechos humanos y fue objeto de abusos físicos y malos tratos continuados que ponían en peligro su vida.

Un fiscal iraní dijo a los periodistas en el momento de la detención que Mohammadi había hecho comentarios provocativos en la ceremonia conmemorativa celebrada en la ciudad nororiental de Mashhad y había animado a los presentes a "corear consignas que rompían las normas" y a "alterar la paz".

El Comité Nobel afirmó en un comunicado el miércoles que la galardonada fue objeto de un castigo cruel, inhumano y degradante que viola el derecho internacional de los derechos humanos.

"La terrible experiencia de Mohammadi es otro ejemplo más de la brutal represión que ha seguido a las protestas masivas en Irán, donde innumerables mujeres y hombres han arriesgado sus vidas para exigir libertad, igualdad y derechos humanos básicos", afirmó. (Reportaje de Terje Solsvik en Oslo; edición de Mark Heinrich y Matthew Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)