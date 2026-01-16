El comité palestino de gobernanza de Gaza inicia su primera reunión en El Cairo

El comité palestino de gobernanza de la Franja de Gaza empezó este viernes su primera reunión en El Cairo, informó Al Qahera News, cercana al Estado egipcio.

El comité tecnocrático, formado por 15 personalidades palestinas, se conformó el miércoles, cuando Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

Esta entidad tiene como misión administrar provisionalmente el territorio palestino bajo el control de un Consejo de Paz dirigido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y trabajar en la reconstrucción de Gaza, arrasada por dos años de guerra.

Las labores de reconstrucción "se basarán esencialmente" en el plan árabe-islámico egipcio, afirmó el presidente de este órgano, Ali Shaath, ex viceministro palestino, en una entrevista con Al Qahera News.

El plan fue adoptado en marzo, con el apoyo de los países europeos, en respuesta al entonces proyecto de Trump de tomar el territorio palestino y expulsar a sus habitantes.

Prevé reconstruir la Franja de Gaza sin desplazar a sus más de dos millones de habitantes.

"La cuestión de la vivienda es muy importante tras la destrucción del 85% de las viviendas", destacó Shaath, ingeniero civil, subrayando la necesidad de devolver "la dignidad al ciudadano palestino que vive en tiendas de campaña arrastradas por el viento".

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza también prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

El ejército israelí informó el viernes que había atacado la Franja de Gaza el día anterior en respuesta a una "flagrante violación" del alto el fuego en la zona.

El anuncio de los ataques del jueves se produjo tras un intercambio de disparos en el sur del territorio palestino.