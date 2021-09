El comité que investiga el asalto al Capitolio cita a declarar a un colectivo de mujeres a favor de Trump

El comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero ha solicitado este jueves la comparecencia de once miembros del grupo Women for America First (Mujeres por América Primero) por su responsabilidad en los disturbios que se produjeron aquel día tras la manifestación 'Stop de Steal' (Parar el Robo).

En esa lista esta Amy Kremer, la fundadora y presidenta de este colectivo de mujeres a favor de Trump, quien fue una de las figuras más destacadas en esparcir las teorías de fraude electoral y alentar a los representantes del Congreso a negarse a reconocer el resultado de las presidenciales de noviembre.

El comit√© tambi√©n ha solicitado la comparecencia de Katrina Pierson, antigua asistente de campa√Īa de Trump por su papel de enlace entre la Casa Blanca y el resto de organizadores del mitin del expresidente previo a las revueltas, detalla la cadena NBC.

"La investigaci√≥n revela evidencias cre√≠bles de su participaci√≥n en dicho eventos", se√Īala la citaci√≥n del comit√©, que, a√Īade, seg√ļn la informaci√≥n recabada, las noticias en prensa y las propias declaraciones de los citados, Women for America First "particip√≥ en la organizaci√≥n" y "patrocin√≥ la manifestaci√≥n en apoyo al expresidente Trump y a sus acusaciones de fraude electoral".

El comit√© ha solicitado que todas estas personas entreguen una declaraci√≥n jurada sobre su implicaci√≥n en una serie de actos que desde finales de octubre podr√≠an haber servido para enardecer los √°nimos entre los seguidores del magnate, entre ellas dos recorridos por autob√ļs para "reclutar" manifestantes por todo el pa√≠s bajo el lema 'Marcha por Trump'.

A su vez, la dirección del grupo deberá presentar documentos sobre planificación, financiación y participación de todos los actos previos al asalto, en la que es ya la segunda ronda de citaciones que el comité de la Cámara ha enviado después de que hace una semana pidiera la comparecencia de varias personas de confianza del expresidente Trump.

Son los casos del antiguo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows; el consejero principal, Steve Bannon; el director de Comunicaciones, Dan Scavino; y el jefe de gabinete del Pent√°gono, Kashyap Patel.