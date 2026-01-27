El Como alcanza los cuartos de la Copa de Italia con otro gol de Nico Paz

Con un nuevo gol del argentino Nico Paz, el Como se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Italia al vencer a la Fiorentina por 3-1, este martes en Florencia.

Había abierto el marcador el delantero Roberto Piccoli para los florentinos (7'), pero empató el veterano español Sergi Roberto (20').

Paz, con un potente disparo tras un rechace, puso en ventaja a los visitantes (60') y el internacional español Álvaro Morata sentenció en el tiempo añadido (90'+1).

Nico Paz alcanzó los nueve goles, además de seis asistencias, en la temporada en la que ha explotado como estrella en el fútbol europeo.

Gran revelación, el Como es sexto de la Serie A y se medirá en cuartos de Copa al Nápoles, a comienzos de febrero.

-- Resultados de octavos:

Fiorentina - (+) Como 1 - 3

(+) Juventus - Udinese 2 - 0

(+) Atalanta - Génova 4 - 0

(+) Nápoles - Cagliari 1 - 1 (9-8 penales)

(+) Inter - Venecia 5 - 1

(+) Bolonia - Parma 2 - 1

(+) Lazio - AC Milan 1 - 0

AS Roma - (+) Torino 2 - 3

Nota: los equipos precedidos del signo (+) son los clasificados para los cuartos de final

- Cuartos de final (el 4 u 11 de febrero):

Inter de Milán - Torino

Nápoles - Como

Bolonia - Lazio

Juventus - Bolonia