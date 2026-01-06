El Como de Fábregas se regala la victoria ante Pisa y mira la Champions

El Como escaló al cuarto puesto de la Serie A, que clasifica a la próxima Liga de Campeones de Europa, después de su victoria 3-0 en casa del Pisa este martes en el inicio de la decimonovena fecha en Italia.

El equipo entrenado por el antiguo internacional español Cesc Fábregas encadenó una tercera victoria consecutiva en liga gracias al argentino Máximo Perrone (68') y a un doblete del griego Anastasios Douvikas (76', 90+6' de penal).

Su arquero francés, Jean Butez, una de las revelaciones de la temporada en Italia, detuvo un penal en el minuto 84.

El club lombardo, cuyos propietarios indonesios, los hermanos Hartono, son dos de los hombres más ricos del mundo, suma 33 puntos, los mismos que la Juventus de Turín (5º) y que la Roma (6º), que aún deben disputar sus partidos de la decimonovena fecha.

Pero el Como, que regresó a la élite en 2024 luego de 21 años de ausencia, cuenta con un partido atrasado, ante el AC Milan, que disputará el 15 de marzo.

El recién ascendido Pisa, que solo ha ganado un juego en 19 fechas, sigue último con 12 unidades, las mismas que la Fiorentina (19º) y el Hellas Verona (18º).