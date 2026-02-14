El Como pierde ante Fiorentina y Cesc señala a Morata

El Como de Cesc Fábregas, una de las revelaciones del fútbol italiano esta temporada, perdió en casa ante la Fiorentina (2-1), este sábado en la 25ª fecha de la Serie A, una derrota tras la que el técnico español criticó a su delantero Álvaro Morata por su expulsión.

Nicolò Fagioli y Moise Kean pusieron en ventaja al conjunto Viola, que se halla en plena pelea por la permanencia, y aunque el gol de Fabiano Parisi alimentó las esperanzas locales en el minuto 77, la expulsión postrera de Álvaro Morata por doble amarilla en el 89 no fue del agrado de su entrenador Cesc, antiguo jugador del FC Barcelona.

"La provocación forma parte del fútbol, quien no pueda convivir con esa faceta del fútbol que se dedique a otra cosa", lanzó Cesc ante el micrófono de DAZN.

Morata había saltado al terreno de juego en el minuto 57 y vio dos amarillas casi consecutivas, una por discutir con un jugador rival, y otra por responder a un empujón de Luca Ranieri.

La derrota supone un paso atrás para el Como (7º) en sus aspiraciones europeas. El equipo lombardo venía de eliminar al Nápoles esta semana en penales en cuartos de la Copa de Italia.

El Como se vio superado en la tabla por el Atalanta, que se impuso 2-0 en Roma a la Lazio con el primer gol obra del brasileño Ederson, de penal por mano de Danilo Cataldi.

El líder Inter de Milán recibe a la Juventus (4ª) en el último partido del día.