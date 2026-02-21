El Como también gana a una Juventus desahuciada

Humillada el martes por el Galatasaray (5-2), la Juventus volvió a perder este sábado, 2-0 contra el Como de Cesc Fábregas, un resultado que puede alejar a los Bianconeri del Top 4 de la Serie A.

Con un gol en cada parte, obra de Mërgim Vojvoda (11) y de Maxence Caqueret (61'), el Como se llevó los tres puntos del Juventus Stadium y suma 45 puntos en la clasificación, en la 6ª posición, a un solo punto de la Juventus.

El equipo turinés, por su parte, queda a un punto del Top 4, que da acceso a jugar la próxima Liga de Campeones, aunque podría quedar más distanciada si la Roma puntúa el domingo contra la Cremonese.