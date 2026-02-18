El Cómo y Nico Paz frustran al AC Milan en San Siro

El AC Milan desaprovechó este miércoles una ocasión para acercarse al Inter, líder de la Serie A italiana, al empatar 1-1 en casa ante el Como en partido atrasado de la 24ª fecha.

El joven volante argentino Nico Paz volvió a brillar con el equipo dirigido por Cesc Fábregas al marcar su noveno gol de la temporada.

El ex del Real Madrid también ha dado seis asistencias en sus 25 partidos en la Serie A esta temporada.

Su gol adelantó al Como poco después de la media hora de partido, pero el delantero portugués Rafael Leao rescató un punto para el Milan con el tanto del empate mediada la segunda parte.

El punto sabe bien a un Como que superó en la tabla al Atalanta para colocarse en sexto puesto, plaza de clasificación para competiciones europeas.

El Milan de Massimiliano Allegri se queda a siete puntos de su vecino Inter.