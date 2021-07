El condado de Fresno cambia a soporte de Rimini Street y reinvierte el ahorro de costos de soporte anual de Oracle en el crecimiento de sus programas públicos

Las vegas--(business wire)--jul. 8, 2021--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte independiente para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce, anunció hoy que el condado de Fresno en California ha cambiado al soporte de Rimini Street para su software de bases de datos y de Fusion Middleware de Oracle y aplicaciones PeopleSoft. El Departamento de Servicios Internos (Internal Services Department, ISD) del condado había considerado mucho tiempo sustituir el soporte y mantenimiento de su paquete de productos Oracle como parte de su enfoque continuo en mantener los costos bajos y optimizar las operaciones de TI. Al cambiar a soporte de Rimini Street, el condado de Fresno pudo liberar 800 000 dólares de los costos anuales de soporte de Oracle del condado. Esto permitió al departamento reducir las tarifas de servicio aplicadas a las partes interesadas internas del condado y aumentar el financiamiento de proyectos enfocados en la comunidad e iniciativas de apoyo críticas para sus residentes. Además, el condado de Fresno puede ahora maximizar la inversión en su sistema Oracle un mínimo de 15 años desde el momento en que se cambió a Rimini Street sin requerir costosas actualizaciones de bajo valor y uso intensivo de mano de obra.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005687/es/

County of Fresno Switches to Rimini Street Support and Reinvests Annual Oracle Support Cost Savings in Growing Its Public Programs (Photo: Business Wire)

El soporte de software empresarial mejorado afecta a todos los aspectos de las operaciones del condado

El condado de Fresno, que se encuentra en el centro de California, es el hogar de casi un millón de residentes en 15 ciudades, incluida Fresno. Con 761 000 hectáreas de tierras de cultivo y más de 300 cultivos diferentes, el condado de Fresno es el condado líder en producción agrícola de EE. UU. y envía mercancías a 95 países de todo el mundo. El ISD apoya las innumerables divisiones públicas del condado y constantemente busca optimizaciones de costos que pueda transmitir a los departamentos que prestan servicios directamente a la comunidad. La División de Tecnología de la Información de ISD proporciona el soporte de infraestructura principal para todas las necesidades de red, programación, servicio de asistencia y planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP) del condado. Además, numerosas divisiones dentro del gobierno local usan el software de bases de datos y de middleware Fusion Oracle y las aplicaciones PeopleSoft para funciones financieras y de RR. HH. con el fin de administrar los miles de millones de dólares de presupuesto que se gestionan a través del sistema, que apoya a los 8000 empleados del condado. Durante años, el condado había intentado colaborar con Oracle para reducir sus costos de soporte, pero estos esfuerzos no tuvieron éxito. Como resultado, el condado cambió al soporte de Rimini Street y ahora recibe tiempos de respuesta más rápidos y orientación proactiva de los ingenieros expertos de la empresa. Esto, a su vez, ha liberado al personal interno de TI del condado para que se enfoque en iniciativas empresariales más críticas.

“La asociación con Rimini Street nos ha permitido seguir avanzando en un cambio cultural hacia la exploración de nuevas maneras de hacer negocios. Cada dólar que los departamentos del condado ahorran en los servicios de ISD es dinero que se puede gastar en programas para la comunidad”, dijo Robert Bash, director de servicios internos y director ejecutivo de información del condado de Fresno. “Los ahorros nos han dado la flexibilidad financiera para empezar a explorar lo que viene para nuestra infraestructura. Podemos invertir en el desarrollo de un mapa para el condado y, a la vez, mantener la neutralidad de costos para nuestros usuarios”.

Asistencia personalizada de ingenieros expertos las 24 horas del día, los siete días de la semana, todo el año

Al condado de Fresno, junto con los clientes de Rimini Street, se le asigna un ingeniero de soporte primario, respaldado por un equipo de expertos técnicos y funcionales con un promedio de más de 15 años de experiencia en el sistema de software del cliente. Además, la compañía se beneficia del acuerdo de nivel de servicio ultrasensible de Rimini Street, con tiempos de respuesta de 10 minutos para los casos críticos de Prioridad 1. La Rimini Street también se encarga de todas las actualizaciones fiscales, legales y reglamentarias del condado, y se asegura de que se cumplan los requisitos de seguridad y cumplimiento de acuerdo con las directrices estatales.

“Rimini Street recientemente ayudó a elaborar una actualización de la legislación para nosotros que, según nuestro equipo de PeopleSoft, tardó mucho menos tiempo en implementar que las actualizaciones anteriores de Oracle. Rimini Street adaptó un parche específicamente para nuestro entorno, por lo que nuestro equipo no tuvo que perder tiempo aplicando código que no necesitamos, como la nómina global”, dijo Sheri Walden, subdirectora de Tecnología de la Información del condado de Fresno. “Rimini Street se enfoca en el apoyo y el éxito de nuestra organización, no solo en la entrega de un producto. El equipo de Rimini Street inicia una conversación significativa y constantemente indaga cómo podemos mejorar nuestra infraestructura o enfocarnos mejor en las necesidades únicas de nuestras partes interesadas”.

“Al cambiar a Rimini Street, el condado de Fresno pudo reducir los costos de TI, mantener la seguridad y el cumplimiento legislativos y maximizar la eficiencia dentro de su equipo de TI para enfocar sus recursos en iniciativas estratégicas y comunitarias”, dijo Gerard Brossard, director ejecutivo de Operaciones de Rimini Street. “En la actualidad, Rimini Street apoya a agencias y departamentos gubernamentales y del sector público en todo el mundo, ayudándoles a reducir significativamente sus costos de soporte y mantenimiento de proveedores, a administrar mejor sus recursos de TI (personas, tiempo y dinero) e invertir en proyectos transformadores que satisfagan mejor las necesidades de sus comunidades”.

Obtenga más información sobre el éxito del condado de Fresno con Rimini Street.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, la duración y el impacto económico, operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Rimini Street, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 %; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, y nuestra capacidad para remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 10 de mayo de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210708005687/es/

CONTACT: Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com

Keyword: california nevada united states north america

Industry keyword: data management security technology software networks internet

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 07/08/2021 11:26 am/disc: 07/08/2021 11:26 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210708005687/es

AP