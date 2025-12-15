El conductor que arrolló a multitud en Liverpool, en lágrimas en audiencia que decidirá su pena

El conductor que hirió a 134 personas al arrollar, "en un ataque de furia", a aficionados del Liverpool que celebraban el título de la liga inglesa de fútbol, asistió llorando el lunes a la primera jornada de la audiencia que decidirá su pena.

Paul Doyle, de 54 años, "utilizó su vehículo como un arma", subrayó el fiscal durante la audiencia que durará dos días, hasta el martes, ante el tribunal penal de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

El 26 de mayo, el acusado fue con su coche a recoger a un amigo que había participado en el desfile de celebración, en Liverpool, cuando se encontró en medio de los aficionados reunidos en el centro de la ciudad.

Doyle perdió la calma en su deseo de llegar donde quería ir, explicó el fiscal Paul Greaney.

"En un ataque de furia, embistió a la multitud con la intención de causar graves heridas a las personas que se encontraban allí", añadió el fiscal.

Paul Doyle fue detenido en el lugar de los hechos. A finales de noviembre, el juez Andrew Menary le dijo que podría recibir una pena de prisión severa.

Este padre de tres adolescentes, que también lloró en las audiencias anteriores, corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua.

Después de haberse declarado inicialmente no culpable, el acusado admitió haber arrollado deliberadamente a la multitud, aunque sin dar explicación alguna por su acto.

Desde el principio se descartó la hipótesis de un acto terrorista.

Imágenes de los hechos, captadas por una cámara ubicada en su coche, fueron difundidas durante la audiencia del lunes.

La grabación muestra cómo Paul Doyle grita e insulta a los peatones mientras los arrolla.

En total, 134 personas resultaron heridas, de las cuales unas cincuenta tuvieron que ser hospitalizadas, según la policía.

La víctima más joven era un niño de seis meses, que salió despedido de su carro de bebé, sin llegar a sufrir lesiones graves.

Un hombre logró finalmente subirse al coche y pudo detener el vehículo, contribuyendo a la detención del conductor.

En un giro inesperado, Paul Doyle admitió el 26 de noviembre, con voz apenas audible, los 31 cargos presentados en su contra, incluido el intento de causar lesiones graves de manera voluntaria, lo que puso fin a su juicio.