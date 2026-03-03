El conflicto con Irán aumenta la probabilidad de que el BoJ renuncie a subir las tasas en marzo

Por Leika Kihara

TOKIO, 3 mar (Reuters) -

La reciente volatilidad de los mercados provocada por el conflicto en Oriente Medio ha aumentado la probabilidad de que el Banco de Japón posponga ‌la subida de tipos en ‌marzo, ⁠según fuentes consultadas, ya que los responsables de política monetaria necesitan más tiempo para evaluar el impacto en la economía.

El único factor que podría impulsar al Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) a subir ​los tipos en ⁠su reunión ⁠del 18 y 19 de marzo sería una fuerte caída del yen, que ya se ha visto afectado tras los ataques ​estadounidenses contra Irán, acercándose a la marca clave de 160, debido al fuerte apetito de los inversores por el ‌dólar como refugio seguro.

Sin embargo, el umbral para una subida de ​tipos en marzo ha aumentado, después de que la ​ampliación del conflicto en Oriente Medio sacudiera los mercados financieros e impulsara los precios del petróleo, lo que ha puesto en duda las perspectivas de recuperación de una economía muy dependiente del combustible importado.

"Al Banco de Japón le resulta difícil subir los tipos", dijeron tres fuentes familiarizadas con el pensamiento del banco central, que está deliberando sobre las implicaciones de la nueva crisis geopolítica en la política monetaria.

El Banco de ​Japón necesitaría tiempo para analizar cómo sus subidas de tipos anteriores y el conflicto en Oriente Medio afectan a la economía y a los precios, según otras dos fuentes, que ⁠añadieron que el impacto dependerá de la duración de la guerra.

Aunque el aumento de los precios del petróleo puede impulsar la inflación subyacente, también podría perjudicar ‌a la economía y justificar un retraso en las subidas de tipos si el conflicto persiste, según una de las fuentes. Las fuentes hicieron estos comentarios bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Los mercados también redujeron sus apuestas por una subida de tipos en marzo después de que el vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, se abstuviera el lunes de dar pistas claras sobre un cambio inminente de política.

Aunque el gobernador Kazuo Ueda dejó abierta la posibilidad de una subida en marzo o ‌abril en una entrevista con el periódico Yomiuri publicada el 26 de febrero, subrayó que cualquier decisión dependería de los datos disponibles ⁠en ese momento.

La ausencia de comentarios inclinados hacia el endurecimiento monetario por parte de los ejecutivos del Banco de Japón contrasta ‌con episodios pasados de endurecimiento monetario, en los que dieron pistas anticipadas sobre la posibilidad de una subida ⁠de tipos para evitar sorprender a los mercados.

"Himino habría dado algunas pistas si el ⁠Banco de Japón hubiera estado contemplando una subida en marzo. El hecho de que no lo hiciera me convenció de que renunciara a una subida este mes", dijo Katsutoshi Inadome, estratega de Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Considero que abril es el momento más probable para la próxima subida de tipos, especialmente si el yen sigue debilitándose", añadió.

Las apuestas del mercado por una subida de tipos ‌en marzo cayeron del 10% al 5% tras los comentarios ​de Himino, mientras que alrededor del 60% ve posible una subida de tipos en la siguiente reunión, que se celebrará los días 27 y 28 de abril.

La mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperan que el Banco de Japón suba los tipos al 1% a finales de junio.

(Información de Leika Kihara, con ‌información adicional de Takahiko Wada, Takaya Yamaguchi y Tamiyuki Kihara; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)