El conflicto con Irán obliga a los bancos centrales a replantearse sus políticas monetarias

La escalada de la crisis en Oriente Medio ha cambiado drásticamente las perspectivas de los bancos centrales mundiales, mientras la enorme perturbación en el suministro plantea un difícil equilibrio entre respaldar el crecimiento y contrarrestar la inflación.

Para los bancos centrales de los países asiáticos emergentes, la reducción de las tasas de interés se ha convertido en una apuesta arriesgada, no solo por la presión adicional sobre los precios derivada del aumento de los costes del combustible, sino también por el riesgo de provocar salidas de capitales debido al empeoramiento de los términos de intercambio con Estados Unidos.

El Banco de la Reserva de India, por ejemplo, espera centrarse más en apoyar el crecimiento manteniendo bajas las tasas de interés, según han informado fuentes a Reuters. Sin embargo, la carrera hacia el dólar como activo refugio, que se está intensificando debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, puede obligarle a aumentar su intervención para sostener su moneda, cada vez más débil.

Tailandia y Filipinas podrían verse obligadas a revertir su postura monetaria acomodaticia, incluso aunque el aumento de los costes del combustible perjudique a sus economías, según Toru Nishihama, economista jefe de mercados emergentes del Dai-ichi Life Research Institute de Tokio.

"Muchos bancos centrales se enfrentarán a una difícil decisión, ya que se ven presionados tanto por los mercados como por los gobiernos", dijo Nishihama. "Sin un final claro a la vista para el conflicto, el riesgo de estanflación aumenta día a día".

El lunes, los mercados bursátiles se desplomaban y el dólar estadounidense, considerado un valor refugio, subía en Asia, cuando el petróleo superó los 110 dólares por barril, lo que avivó el temor de una guerra prolongada en Oriente Medio que afecte al suministro energético mundial y de una mayor inflación que pueda obligar a los bancos centrales a subir las tasas de interés.

La disyuntiva es especialmente grave para economías con un alto peso de la industria manufacturera, como Corea del Sur y Japón, que dependen del comercio mundial, la estabilidad de los mercados y el bajo coste de las materias primas, factores que se ven socavados por la crisis cada vez más grave en Oriente Medio.

El banco central de Corea del Sur, que mantuvo las tasas de interés estables en febrero, podría adoptar una postura más restrictiva si la inflación se mantiene persistentemente un punto porcentual por encima de su objetivo, según el economista de Citigroup Kim Jin-wook.

"Por ahora, seguimos creyendo que es poco probable que el Banco de Corea suba las tasas de interés en respuesta a un precio del petróleo más alto de lo esperado", ya que las medidas del Gobierno para frenar los precios del combustible limitan el impacto de las fluctuaciones del petróleo en la inflación, dijo Kim.

"PENSAR EN LO IMPENSABLE"

Los bancos centrales de los mercados desarrollados, como la Reserva Federal, también se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar el crecimiento, la inflación y la creciente presión política.

El dilema es profundo para el Banco de Japón. Si los precios del crudo se mantienen en 110 dólares durante un año, eso podría restar 0,39 puntos porcentuales al crecimiento, según el Instituto de Investigación Nomura, lo que supondría un duro golpe para una economía con un crecimiento potencial moderado de entre el 0,5% y el 1%.

No obstante, a diferencia del pasado, cuando podía permitirse pausar las subidas de tasas, el Banco de Japón tiene ahora menos margen para ignorar las presiones sobre los precios, en un momento en que la inflación ha superado su objetivo del 2% durante casi cuatro años.

Esto significa que el Banco de Japón no tendrá más remedio que repetir su mantra de subidas continuadas de las tasas de interés, sin pronunciarse sobre el momento en que se producirá dicha subida, que podría provocar la ira de un Gobierno hostil al aumento de los costes de financiación, según los analistas.

Australia y Nueva Zelanda son ejemplos típicos de cómo las economías en ciclos diferentes ponen a los dirigentes monetarios en una situación difícil.

Las subidas sostenidas del precio del petróleo corren el riesgo de desestabilizar las expectativas de precios en Australia, donde la inflación ya es elevada, según Jonathan Kearns, economista jefe de Challenger y antiguo funcionario del Banco de la Reserva de Australia.

"Si aumentan las expectativas de inflación, lo que obviamente podría ocurrir en este periodo en el que hemos tenido una inflación elevada, eso significaría que el Banco de la Reserva (de Australia) tendría que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo para volver a bajar la inflación", añadió Kearns.

Nueva Zelanda se enfrenta a un reto diferente, ya que la economía ha tenido dificultades para recuperarse del impacto de las subidas de tasas anteriores.

"Sospechamos que los bancos centrales, y el RBNZ (Banco de la Reserva de Nueva Zelanda) en particular, podrían tener que tolerar una inflación más alta a corto plazo para evitar un endurecimiento en una economía global en desaceleración", dijo Jarrod Kerr, economista jefe de Kiwibank.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo el lunes que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un incremento de 40 puntos básicos en la inflación mundial.

"Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba de nuevo con el nuevo conflicto en Oriente Medio", dijo Georgieva en un simposio celebrado en Tokio. "Mi consejo a los dirigentes monetarios en este nuevo entorno global es que piensen en lo impensable y se preparen para ello".

