El conflicto de las pensiones podría prolongar la huelga en la brasileña Petrobras

Por Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 22 dic (Reuters) - El conflicto que enfrenta a unos 50.000 jubilados de Petrobras por las deducciones en sus nóminas puede prolongar la huelga en la petrolera estatal brasileña, según han declarado a Reuters dirigentes sindicales y ejecutivos.

Resolver una deducción de aproximadamente el 20% en las nóminas de los pensionistas de los mayores fondos de pensiones de la empresa es el tema central de la huelga, que el lunes cumplió una semana.

"No es una solución sencilla ni barata", dijo una fuente de la empresa, que pidió el anonimato para discutir el asunto, añadiendo que el impacto sería de miles de millones de reales.

Las deducciones se derivan de un déficit en las cuentas de los fondos, y las negociaciones sobre cómo cubrirlo han estado en curso durante dos años y medio, dijeron los líderes sindicales. Ninguna de las partes reveló cuánto tendría que aportar Petrobras para cubrir el déficit.

La huelga ha afectado a las plataformas petrolíferas que operan en las cuencas de Santos y Campos, así como a refinerías, plantas de biodiésel y otras instalaciones.

Petrobras ha dicho que la huelga no ha afectado a la producción, a pesar de dos accidentes en plataformas que los líderes sindicales atribuyeron al uso por parte de la empresa de tripulaciones de contingencia.

CARTA DE COMPROMISO Aunque los sindicatos y Petrobras lleguen a un acuerdo, el asunto aún tendría que ser aprobado por los órganos de supervisión, lo que podría llevar meses o incluso más tiempo.

Pero para poner fin a la huelga, los líderes sindicales exigen sólo una carta de compromiso de Petrobras diciendo que reducirá sustancialmente las deducciones de pago.

Los líderes sindicales decidieron ir a la huelga para forzar la mano de la empresa antes de las elecciones presidenciales de Brasil de 2026, temiendo que las conversaciones pudieran estancarse durante la campaña y que, si el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva -que simpatiza con las demandas de los trabajadores- pierde su candidatura a la reelección, podría deshacer años de trabajo.

"No sabemos qué pasará el año que viene", dijo Paulo Cesar Martin, director del sindicato FUP.

Petros, que gestiona los fondos de pensiones de Petrobras, dijo que la cuestión se estaba tratando de forma prioritaria. Además de la cuestión de las pensiones, también están sobre la mesa de negociación reivindicaciones salariales más elevadas, según los dirigentes sindicales.

(Reportaje de Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier; Redacción de Fabio Teixeira; Edición de Gabriel Araujo y Franklin Paul)