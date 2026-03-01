El conflicto entre EEUU e Irán provoca el caos aéreo y afecta a miles de vuelos

Por Federico Maccioni, Joe Brock y Tim Hepher

DUBÁI, 1 mar (Reuters) -

El tráfico aéreo mundial seguía muy afectado el domingo, ya que los continuos ataques aéreos mantenían cerrados los principales ‌aeropuertos de Oriente Medio, incluido el ‌de ⁠Dubái, el más transitado del mundo, en una de las crisis más graves de la aviación de los últimos años.

Los principales aeropuertos de tránsito, entre ellos Dubái y Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos y ​Doha en ⁠Qatar, permanecían cerrados o ⁠con restricciones severas, ya que gran parte del espacio aéreo de la región seguía cerrado después de que los ataques estadounidenses ​e israelíes mataran al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el sábado.

Israel afirmó que lanzó otra oleada ‌de ataques contra Irán el domingo, mientras se escuchaban fuertes explosiones por segundo día ​consecutivo cerca de Dubái y sobre Doha, después ​de que Irán lanzara ataques aéreos en represalia contra los Estados vecinos del golfo Pérsico.

El Aeropuerto Internacional de Dubái sufrió daños durante los ataques de Irán, mientras que los aeropuertos de Abu Dabi y Kuwait también fueron alcanzados.

Miles de vuelos se han visto afectados en todo Oriente Medio, según los datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware.

El espacio aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos ​y Qatar permaneció prácticamente vacío, según mostraban los mapas de Flightradar24 a primera hora del domingo.

El servicio de seguimiento de vuelos indicó que un nuevo "Aviso a los aviadores" (NOTAM) había ampliado ⁠el cierre del espacio aéreo iraní hasta al menos las 08:30 GMT del 3 de marzo.

EFECTOS EN CADENA

El cierre de los aeropuertos ha tenido repercusiones mucho más ‌allá de Oriente Medio. Dubái y la vecina Doha se encuentran en la encrucijada del tráfico aéreo este-oeste, canalizando el tráfico de larga distancia entre Europa y Asia a través de redes de vuelos de conexión con horarios muy ajustados. Con esos centros de operaciones inactivos, los aviones y las tripulaciones quedaron atrapados lejos de su destino, lo que alteró los horarios de las aerolíneas en todo el mundo.

"Es el gran volumen de personas y la complejidad", dijo el analista de aviación británico John Strickland.

"No se trata solo de los ‌clientes, sino también de las tripulaciones y los aviones que se encuentran por todo el mundo".

Las aerolíneas de Europa, Asia y Oriente ⁠Medio cancelaron o desviaron vuelos para evitar el espacio aéreo cerrado o restringido, lo que alargó los viajes y aumentó ‌los costes de combustible. La interrupción se ha visto agravada por la pérdida de las rutas de sobrevuelo ⁠iraníes e iraquíes, que habían cobrado mayor importancia desde que la guerra entre Rusia y Ucrania ⁠obligó a las aerolíneas a evitar el espacio aéreo de ambos países.

Los cierres del espacio aéreo de Oriente Medio estaban obligando a las aerolíneas a utilizar corredores más estrechos, y los combates entre Pakistán y Afganistán añadían un riesgo adicional, según Ian Petchenik, director de comunicaciones de Flightradar24.

"El riesgo de una interrupción prolongada es la principal preocupación desde el punto de vista de la aviación comercial", dijo ‌Petchenik.

"Cualquier escalada del conflicto entre Pakistán y Afganistán que provoque ​el cierre del espacio aéreo tendría consecuencias drásticas para los viajes entre Europa y Asia".

Para poner de relieve la magnitud de la interrupción, Air India canceló el domingo sus vuelos con salida desde Delhi, Mumbai y Amritsar con destino a las principales ciudades de Europa y Norteamérica.

(Reporte de Federico Maccioni en Dubái, Joe Brock en ‌Los Ángeles y Tim Hepher en París. Edición de Christopher Cushing y David Goodman; editado en español por Tomás Cobos)