El Congo afirma que buscará otros socios si fracasa marco regulador de los minerales con EE. UU

Por Clara Denina y Maxwell Akalaare Adombila

CIUDAD DEL CABO, 11 feb (Reuters) - La República Democrática del Congo buscará otros socios si su marco de cooperación minera con Estados Unidos no da lugar a proyectos concretos, según ha declarado el ministro de Minas del país

"Todo lo que hemos hecho con Estados Unidos es un marco en el que debatiremos cuestiones de interés mutuo. Eso es todo", declaró Louis Watum Kabamba al margen de la conferencia minera Indaba celebrada en Ciudad del Cabo

"Puede que se convierta en un buen proyecto importante. También puede que se convierta en otro proyecto que no les interese. Seguiremos adelante porque hay muchos otros socios con los que hablar"

El Congo, que alberga algunas de las mayores reservas mundiales de cobalto, cobre y litio, firmó en diciembre un acuerdo marco con Estados Unidos destinado a desarrollar una cadena de suministro de minerales críticos utilizados en centros de datos, defensa y vehículos eléctricos

Washington quiere acceder a una amplia gama de recursos naturales en su lucha por contrarrestar el dominio de China

El ministro afirmó que el acuerdo seguía siendo preliminar. "Para aquellos que piensan que vamos a vender todo a Estados Unidos a cambio de nada, debo ser muy claro: no hemos vendido nada. Y no venderemos nada a cambio de nada", añadió

Watum Kabamba afirmó que, en la actualidad, menos del 10% de los minerales del Congo se explotan. Este país centroafricano acoge a importantes empresas mineras, como Glencore e Ivanhoe Mines, que cotizan en bolsa en Occidente, así como CMOC Group y Zijin Mining, de China

"La rivalidad entre China y Estados Unidos no nos interesa. Debemos jugar nuestro propio juego como República Democrática del Congo", afirmó. "Tenemos nuestros propios problemas. Debemos alimentar a la población. Debemos invertir en capital humano para nuestros jóvenes".

(Reporte de Clara Denina y Maxwell Akalaare Adombila. Edición de Mark Potter. Editado en español por Natalia Ramos)