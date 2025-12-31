El Congo permitirá ejecutar las cuotas de cobalto para 2025 hasta el 31 de marzo

KINSHASA, 31 dic (Reuters) - La República Democrática del Congo permitirá los envíos de cobalto bajo cuotas establecidas para los tres últimos meses de 2025 hasta finales de marzo, según declaró el regulador minero del país, ya que los preparativos para aplicar su nuevo sistema de cuotas se prolongan.

El Congo representa más del 70% de la producción mundial de cobalto extraído, que los analistas estimaban en unas 280.000 toneladas métricas este año. Sin embargo, la prohibición de exportar cobalto durante meses ha provocado una fuerte subida de los precios y ha reducido la disponibilidad de este metal, necesario para los vehículos eléctricos.

Un sistema, puesto en marcha el 16 de octubre, ha asignado una cuota de 18.125 toneladas métricas para el cuarto trimestre y limitará las exportaciones anuales a 96.600 toneladas a partir de 2026.

Las cuotas que cubren desde el 16 de octubre hasta el 31 de diciembre "siguen siendo ejecutables" hasta el 31 de marzo, dijo el regulador ARECOMS en un comunicado fechado el domingo y visto por Reuters el miércoles.

CMOC y Glencore, las dos mayores empresas productoras de cobalto del mundo, recibieron las mayores asignaciones. La cuota de CMOC para el cuarto trimestre es de 6.650 toneladas y la de Glencore de 3.925 toneladas.

Reuters informó este mes de que Glencore sería la primera minera en probar el sistema y que las autoridades congoleñas también habían empezado a recoger muestras para preparar el primer envío de cobalto de CMOC.

Otros pasos del proceso antes de que los envíos puedan salir incluyen la carga, los pagos aduaneros y la concesión de la autorización final.

En su declaración de esta semana, ARECOMS también afirmó que examinaría cualquier solicitud de modificación de las cuotas asignadas, sin especificar si se había recibido alguna.

ARECOMS nunca ha hecho pública ninguna fecha para la finalización de los preparativos para la aplicación de su sistema de cuotas. (Reporte de Ange Adihe Kasongo; redacción de Robbie Corey-Boulet; edición de Barbara Lewis)