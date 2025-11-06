El Congreso de Perú declara "persona non grata" a la presidenta de México
El Congreso peruano declaró este jueves a la presidenta de México Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país al otorgar asilo político.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El Congreso peruano declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como "persona non grata" por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país al otorgar asilo político a la exjefa de gabinete Betssy Chávez.
La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.
Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.
cm/val
LA NACION
Más leídas
- 1
Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
- 2
Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
- 3
Villa del Parque: un jubilado atacó a una joven por estacionar el auto frente a su casa
- 4
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2