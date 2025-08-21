El Congreso de Texas allana el camino al mapa electoral que puede dar hasta cinco escaños más a los republicanos

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Cámara de Representantes del Estado de Texas ha dado luz verde este miércoles al mapa electoral con el que el Partido Republicano pretende obtener hasta cinco escaños adicionales en las elecciones de 2026, enviando el proyecto de ley al Senado para su aprobación final.

La nueva redistribución de distritos ha salido adelante en primera instancia con 88 votos a favor y 52 en contra, en una sesión en la cámara baja que ha tenido lugar tras el regreso a principios de esta semana de los congresistas demócratas, quienes habían abandonado el estado para impedir lo que han considerado una votación "corrupta", en palabras de su líder, Gene Wu, quien ya ha anunciado que llevarán la iniciativa a los tribunales.

"Quizás no vean la manipulación de distritos electorales. Quizás no vean la redistribución de distritos. Pero espero que vean mentira, engaño y robo, porque esto es lo que hace la gente, gente como (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, gente como el Partido Republicano de Texas. Cuando no pueden ganar, hacen trampa", ha señalado este miércoles sobre un proyecto que deberá ser aprobado por el Senado antes de ser promulgado por el gobernador tejano, Greg Abbott.

Los congresistas demócratas han regresado a esta sesión especial acompañados por un agente del Departamento de Seguridad Nacional, una medida impuesta por el presidente de la Cámara tejana, Dustin Burrows, para garantizar el quórum suficiente para la polémica votación, y adoptada poco después de que las órdenes de arresto civil firmadas por el propio Burrows contra los "huidos" resultaran inaplicables fuera del estado.