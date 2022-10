El congreso del Partido Comunista de China mostró a unos dirigentes "despiadados", según Ai Weiwei

La salida forzada del expresidente chino Hu Jintao del congreso del Partido Comunista muestra hasta qué punto los dirigentes del país se han vuelto "despiadados", declaró el lunes en Tokio el artista disidente Ai Weiwei.

En declaraciones realizadas al día siguiente de que Xi Jinping fuese reelegido para un tercer mandato al frente del Partido Comunista de China, Ai Weiwei, que vive en Europa desde 2015, describió a su manera el momento en el que Hu Jintao (79 años) fue acompañado, contra su voluntad, hacia la salida durante la ceremonia de clausura del congreso, el sábado en Pekín.

"Se parece mucho a un fotomontaje" porque "nadie se mueve ni parpadea. Simplemente, le obligan a salir. Pero eso muestra cuán despiadados son los altos dirigentes del gobierno central", afirmó Ai Weiwei.

"Una gran nación --1.400 millones de personas-- está controlada por un grupo de gente que no tiene ningún respeto, no solo por las reglas, sino que realmente no tiene ni sentimientos personales ni emociones ni amistad ni [ganas] de preocuparse un poco" por la gente.

Ai Weiwei, de 65 años e hijo de un poeta venerado por los antiguos dirigentes comunistas, participó como arquitecto en el diseño del famoso estadio "Nido de pájaro" construido para los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

Pero cayó en desgracia al criticar al gobierno chino y en 2011 estuvo 81 días encarcelado. Cuatro años después, se instaló en Alemania.

El artista declaró que los dirigentes chinos "ya no se preocupan tanto" por mejorar la economía y que, más bien, "quieren reinterpretar el orden mundial".

"No solo China sino también Rusia, [el presidente ruso, Vladimir] Putin también lo ha mencionado. No les gusta el modo en que ha diseñado el juego Occidente, que también tiene muchos problemas", apuntó el artista disidente.

