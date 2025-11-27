El Congreso estudiará en una subcomisión la situación del sector veterinario, con el único rechazo de Vox

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la creación de una subcomisión de estudio de la situación del sector veterinario en España con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox: 313 votos a favor y 33 en contra.

La iniciativa, propuesta por la Comisión de Sanidad a instancias de ERC, busca analizar la situación actual del sector veterinario en España y elaborar propuestas que permitan mejorar las condiciones laborales de los profesionales, garantizar la salud pública y el bienestar animal, y adaptar el marco normativo a las necesidades del sector.

Además, pretende analizar las diversas modalidades de expedición, venta y distribución de medicamentos y tratamientos farmacológicos destinados a animales domésticos que más se ajusten a las necesidades del sector, así como estudiar el impacto del Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Asimismo, quiere investigar las condiciones fiscales aplicadas a los servicios veterinarios, la regulación de la dispensación de medicamentos veterinarios y el papel del sector en la salud pública.

Al finalizar sus trabajos, la Subcomisión elaborará un informe con sus conclusiones y recomendaciones.