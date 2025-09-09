El Congreso insta al Gobierno a planificar y desarrollar mejor la prevención en la Estrategia Nacional sobre Adicciones

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados ha instado este martes al Gobierno a incluir en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones "medidas de utilidad real" que mejoren la planificación y el desarrollo de la prevención de las adicciones. De este modo, los grupos han aprobado la PNL, presentada por el Partido Popular, junto a una enmienda transaccional conjunta con el Grupo Socialista, que aboga por impulsar la coordinación institucional nacional, autonómica y local, incrementando el trabajo comunitario en red tanto en el ámbito asistencial sociosanitario, como en el de la investigación. Asimismo, la iniciativa apunta al establecimiento de criterios de calidad en todas las intervenciones, con evaluación, transparencia en la información y fomento de buenas prácticas y experiencias de éxito; y al desarrollo de mejores medidas específicas para población vulnerable, que incluyan perspectiva de género y factores ambientales.

La PNL también apuesta por la aplicación de iniciativas para mejorar la formación y capacitación de los profesionales, tanto del ámbito sanitarios como del educativo y el social, así como para mejorar la atracción y la fidelización de talento, especialmente del ámbito sanitario.

Durante la exposición del texto, la diputada 'popular' Cristina Moreno ha denunciado la "irresponsabilidad" y "dejadez" del Gobierno en la prevención de las adicciones. "Les recordamos que la Estrategia Nacional sobre Adicciones para el periodo 2017-2024 ha finalizado. Han pasado nueve meses desde su vencimiento y, sorprendentemente o no, el Ministerio de Sanidad no ha presentado ningún plan nuevo", ha aseverado.

Al hilo, ha comentado que Sanidad no ha realizado una evaluación "seria y rigurosa" de los resultados alcanzados por el Plan de Acción sobre Adicciones. Y, en este contexto de "inacción", se ha producido el cese del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Juan Ramón Villalbí, que ha pasado a dirigir la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Por parte del PSOE, Caridad Rives, ha asegurado que Sanidad está trabajando en la nueva estrategia. "No hay ninguna paralización. No se ha paralizado la prevención, no se ha paralizado ningún plan", ha subrayado.

"El PP nos trae a esta comisión una PNL en la tónica habitual intentando dar una imagen totalmente torticera del Gobierno, dando apariencia de una inacción que no existe", ha insistido.

En este sentido, ha defendido la modificación del texto para que se ponga en valor el trabajo que sí ha realizado, y está realizando, mejoras al respecto.

MEJORA DE LOS DIRECTORIOS

En la misma sesión, los grupos han aprobado una PNL, también presentada por el Partido Popular, junto con una enmienda transaccional del PSOE, para instar al Gobierno a la ampliación, actualización y mejora de los directorios de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones en todo el país.

A este respecto, la diputada del PP María del Mar Vázquez ha detallado que el 'Atlas de Adicciones de España', publicado en abril, plantea que "los servicios son heterogéneos en sus nombres, pero también en sus actividades, y que los directorios o listados de servicios para adicciones disponibles están fragmentados".

"Contienen una información reducida y desactualizada, y son poco accesibles", ha añadido.

En paralelo, ha recordado los problemas ya citados respecto a la falta de una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones y el cese del delegado del Gobierno Juan Ramón Villabí.

Por ello, ha reclamado al Gobierno que agilice la presentación de la nueva Estrategia y del Plan de Acción sobre Adicciones, incluyendo en ellos acciones que cubran las insuficiencias detectadas.

En el turno de enmiendas, la diputada socialista Emilia Almodóvar ha puntualizado que "lo que está realmente fragmentado y desactualizado son los directorios", de modo que ha solicitado la modificación en el texto de la palabra "servicios" por "directorios".

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES

Por otra parte, la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a promover mayor evidencia y mejorar la atención del impacto del alcohol en las mujeres.

Esta PNL, presentada por el Partido Socialista, ha sido aprobada incluyendo una enmienda transaccional conjunta con el Partido Popular, y demanda reforzar las medidas preventivas desde la perspectiva de género para reducir el consumo de alcohol entre las mujeres.

También llama a promover campañas de concienciación y realizar estudios y encuestas sobre el consumo de alcohol que incorporen la perspectiva de género, así como a facilitar el acceso a los canales de información sobre la salud sexual y reproductiva a las mujeres con problemas de adicciones.

Entre sus propuestas, insta a realizar estudios sobre la situación de mujeres con especial vulnerabilidad que sufren violencia machista.

La diputada del PSOE Carmen Andrés ha recordado que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España, como confirma la encuesta EDADES 2024.

También ha incidido en el consumo entre menores, a pesar de que está prohibida su venta, y ha destacado que en el grupo de edad entre 14 y 18 años es mayor el consumo entre mujeres que entre hombres.

Asimismo, ha detallado las diferencias que genera el alcohol en mujeres y hombres.

"Los efectos inmediatos son más rápidos y duraderos (en mujeres), la concentración en sangre es mayor y existe mayor riesgo de daño en el hígado, corazón y sistema neurológico", ha precisado.

Igualmente, ha apuntado que el alcohol impacta la salud sexual y reproductiva, en especial durante el embarazo, con riesgo a la afectación fetal, aumentando el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro o muerte fetal.

Andrés ha añadido que existe "mayor penalización y estigma" social para las mujeres que consumen alcohol que para los hombres que lo hacen.

Vox se ha posicionado en contra de esta iniciativa y su diputado Francisco José Alcaraz ha defendido que es "mentira" que las mujeres consuman más alcohol que los hombres.