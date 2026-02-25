El Congreso mexicano aprueba la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Congreso de México aprobó el miércoles la reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo que se busca que el país se alinee a los estándares internacionales que promueven la mejora de la calidad de vida de los trabajadores para elevar la productividad de las empresas.

La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum no encontró mayores obstáculos en la Cámara de Diputados – de mayoría oficialista – donde tras una maratónica sesión, que se prolongó por más de ocho horas, se aprobó el proyecto con 411 votos a favor y 58 en contra. La reforma constitucional, que también respaldó el Senado a inicios de mes, pasará ahora a los congresos estatales para su promulgación.

Los cambios que trae la reforma

Según el texto aprobado por los diputados, el recorte de la jornada laboral - que no implicará una reducción del salario ni las prestaciones - se dará de forma progresiva dos horas por año, a partir del 2027, hasta llegar a las 40 horas en el 2030.

Asimismo, se estableció que durante este año habrá un “período de adecuación” en el que las empresas y los trabajadores organizarán, planificarán y adaptarán sus procesos productivos para iniciar los cambios en 2027.

En la reforma se fijó un nuevo tope de tiempo de trabajo extraordinario de doce horas a la semana distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días a la semana, y se prohibió que los menores de 18 años sean empleados en jornadas extraordinarias.

Sin bien la jornada laboral se redujo, la mayoría oficialista decidió mantener la normativa de al menos un día de descanso por cada seis días trabajados y no aceptó la propuesta de la oposición de aumentar a dos los días de descanso.

Con estos cambios México se equipará con varios países de Europa, Asia y América que han llevado sus jornadas laborales a 35 y 40 horas semanales, y han fijado un tiempo de descanso obligatorio de un día. En los últimos años, Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana han recortado la jornada laboral a entre 40 y 42 horas a la semana.

¿A quién beneficia la iniciativa?

El gobierno ha calculado que la reforma beneficiará a 13,5 millones de trabajadores, pero analistas prevén que podría cubrir a unos 30 millones de empleados, que representan cerca de la mitad de la población económicamente activa de México.

Los especialistas estiman que la reforma implicará inversiones en la reorganización de procesos de las empresas, nuevas contrataciones de trabajadores y ajustes en los contratos de trabajo y en los mecanismos de productividad.

Pese a ello, las autoridades han descartado que la reducción de la jornada pueda impactar a las estructuras de costos de las empresas. Al respecto Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la gradualidad de los cambios ayudará a que las empresas se ajusten progresivamente sin resentir sus finanzas.

Pero Manuel Montoya Ortega, director general del clúster automotriz del estado norteño de Nuevo León, sostuvo que la reforma sí encarecerá los costos y “las cosas no van a costar lo mismo”.