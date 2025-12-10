El Congreso prepara la retirada de voto y sueldo a Ábalos tras recibir confirmación del auto de procesamiento

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Congreso ha recibido ya la notificación del Tribunal Supremo que confirma el auto de procesamiento del exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 28 de noviembre, y este mismo miércoles la Mesa de la Cámara aplicará el artículo del Reglamento que, dada su situación, le suspende de sus derechos parlamentarios, incluyendo voto y sueldo.

Se trata del artículo 21 del Reglamento, que señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Tras la decisión del juez Leopoldo Puente de meter en prisión a Ábalos, la Presidencia del Congreso remitió un oficio al Supremo para que certificase ese ingreso penitenciario, con el fin de poner en marcha la suspensión del diputado. En su respuesta, el Alto Tribunal confirmó que se había decretado "la prisión provisional comunicada y sin fianza" para Ábalos, pero también subrayó que el auto de procesamiento no era firme al estar recurrido en apelación por su defensa, cuya deliberación se programó para el pasado día 4.

Este miércoles la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos junto con su exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Y a los pocos minutos el exministro anunciaba en su cuenta de 'X' que había solicitado que le dejen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad".

Ábalos destacaba que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional, pero considera que su situación de prisión preventiva encajaría en este supuesto. De ahí su decisión de solicitar el voto telemático en tanto que sigue siendo diputado y mantiene todos sus "derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas".

Todo apunta a que no dará tiempo a resolver esta cuestión del voto desde la cárcel porque el Congreso ya ha recibido la correspondiente notificación del Alto Tribunal dando firmeza al procesamiento, con lo que se aplicará el precepto reglamentario de la suspensión.