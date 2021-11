El Congreso rechaza enmiendas de VOX y PP en defensa de los provida que protestan ante clínicas de aborto

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves dos enmiendas a la totalidad con las que VOX y PP querían que los 'provida' que acuden a las puertas de las clínicas especializadas en aborto no se enfrenten a penas de cárcel. Todos los grupos del Congreso se han opuesto porque consideran que estos grupos ejercen una "coacción" y les han pedido que "dejen a las mujeres en paz".

La enmienda a la totalidad presentada por VOX ha sido rechazada por 295 votos en contra y 53 votos a favor; y la del PP, ha sido rechazada por 205 votos en contra, 142 votos a favor y una abstención.

Ambas enmiendas a la totalidad pretendían enmendar la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, presentada por el grupo parlamentario socialista, y que continuará su tramitación.

En la defensa de su enmienda, la diputada de VOX María de la Cabeza Ruiz Solás ha denunciado que con esta proposición de ley el PSOE "quiere acabar con la libertad de reunión, de expresión e ideológica de los que piensan que la vida del ser humano transcurre desde la concepción a la muerte natural".

A su juicio, van a "crear un tipo penal innecesario y puramente ideológico para reprimir a quienes acuden pacíficamente a ofrecer oraciones y ayuda a las mujeres que acuden a los abortorios". Además, ha indicado que "no ha habido ninguna resolución judicial condenado la conducta de las personas que acuden a las puertas de estos centros".

Un poema de víctor hugo

Ruiz Solás también ha leído el poema de Víctor Hugo 'El hombre y la mujer' --'el hombre es cerebro, la mujer es corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor'-- y ha defendido que mujeres y hombres son "diferentes pero complementarios y exactamente iguales en dignidad y derechos".

Por su parte, la diputada del PP María Teresa Angulo ha dicho que el fondo de la proposición del PSOE es "improcedente y con claros visos de inconstitucionalidad" y ha afeado que se considere a los 'provida' como unos "peligrosísimos delincuentes" y que se quiera castigar con cárcel "el grave crimen de repartir folletos".

"Mientras con esta proposición de ley criminalizan a un colectivo de personas para las que solicitan cárcel, con otras iniciativas despenalizan a quienes de manera violenta atacan nuestras instituciones y símbolos constitucionales", ha criticado.

El resto de los grupos parlamentarios han rechazado los argumentos de VOX y PP, y les han pedido que "dejen a las mujeres en paz" y que no "confundan la libertad de expresión con la coacción".

En concreto, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Berja, ha hecho hincapié en que "los acosadores que se encuentran en las puertas de las clínicas tienen una sola intención, la de coaccionar la libertad de las mujeres para impedir que ejerzan su derecho a decidir sobre su maternidad".

Frente a ello, ha apuntado que "el derecho al aborto no obliga a abortar a nadie" y ha señalado que esta Proposición de Ley equipara a España con otros países de Europa que ya tipifican este acoso como delito. "En Francia, se penaliza la desinformación, incluso desde páginas webs, y existe el delito de obstaculización al aborto", ha detallado.

Por su parte, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha denunciado las "presiones concretas y las ecografías en furgonetas" que se encuentran las mujeres que van a abortar y ha acusado a los 'provida' de ser "unos abusadores" que "se aprovechan de las mujeres en una situación dura".

Asimismo, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha pedido a PP y VOX que "dejen en paz" a las mujeres porque no necesitan "paternalismo" y al Gobierno, que garantice un aborto "libre y gratuito".

Policía de costumbres y rezos

Para el diputado del PNV Mikel Legarda, el Estado español "no puede tolerar este tipo de conductas" a las puertas de las clínicas de aborto y, a los diputados de la derecha les ha advertido de que "actuar de policía de costumbres y acribillar a preguntas a las mujeres que no han reclamado sus rezos ni su apoyo no es libertad de expresión".

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha subrayado que "la competición entre PP y VOX para corroborar quién es el partido hegemónico de la derecha no puede hacerse a costa de los derechos reproductivos de las mujeres". "Dejen a las mujeres tranquilas en el ejercicio de nuestros derechos", ha reclamado.

Igualmente, desde el BNG, Néstor Rego ha defendido que "ninguna mujer debe ser coartada, amenazada o coaccionada" cuando va a interrumpir su embarazo, aunque también ha pedido al Gobierno que garantice la posibilidad de abortar en la sanidad pública.

Esta petición también la ha realizado la diputada de Más País Inés Sabanés, que además ha tachado de "grave" el hecho de que VOX y PP "confunden la libertad de expresión" con la "coacción y extorsión". "Las mujeres no estamos ni para sermones ni para rezos antes de ejercer un derecho", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Junts Pilar Calvo ha preguntado a los grupos que han presentado las enmiendas "dónde está el límite, a partir de qué insulto y de cuántas amenazas y gritos" consideran que "deja de ser libertad de expresión", y se ha sumado a la petición de otras diputadas para que "dejen en paz" a las mujeres.

Mientras, la diputada de Esquerra Republicana Pilar Valluguera ha acusado a VOX de vivir "anclado" al pasado y ha pedido a las mujeres españolas y catalanas "perdón por no haber sido capaces de conseguir que puedan abortar en hospitales públicos y ser indetectables".