ZAPI GROUP, líder mundial en electrificación de vehículos, publicó las fechas de su congreso virtual, El futuro de la electrificación, que tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero de 2024. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el congreso reunirá a líderes de la industria y expertos en electrificación de vehículos industriales y comerciales para conversar sobre los pasos prácticos para avanzar hacia una realidad totalmente eléctrica.

The Future of Electrification virtual conference will take place on February 7-8, 2024.

Presentada por ZAPI GROUP, líder en electrificación desde 1975, el congreso brindará información sobre la última tecnología, las tendencias del sector y los factores geopolíticos y normativos que impulsan la revolución de la electrificación. Dado que el mercado automotriz de consumo lidera la adopción eléctrica, el foco del evento facilitará las conversaciones, mostrando el camino práctico hacia la electrificación para vehículos y máquinas industriales y comerciales.

"Estamos trabajando activamente con clientes de sectores como la construcción, la movilidad eléctrica comercial y la manipulación de los materiales para lograr una adopción bien amplio en todos los mercados industriales móviles. Nuestro propósito es hacer realidad el sueño eléctrico", explicó Lloyd Gomm, director global de marketing de ZAPI GROUP. "Estamos muy contentos de organizar nuestro tercer evento virtual anual para poder discutir nuestros desafíos y oportunidades compartidos con líderes de opinión en todo el negocio de la electrificación".

Los asistentes podrán disfrutar de un programa dinámico, con la ponencia magistral del prestigioso futurista Stefan Hyttfors titulada La electrificación como catalizador de una nueva era y una presentación especial sobre el futuro del deporte de motor con el equipo Maserati MSG Racing Team de Fórmula E. Ponentes de diversas organizaciones líderes como Ubiquicom, RISE AB, Discover Energy Systems, Flux Power, Trojan Battery, Stafl Systems, Inventus Power y SUNCAR AG se unen al equipo del GRUPO ZAPI para compartir sus visiones, desafíos e historias de éxito en la trayectoria hacia un mundo totalmente eléctrico. Diversos líderes destacados de la industria, como Becky Schultz, vicepresidente de Contenido de KHL Power Group, Darrell Proctor, editor ejecutivo adjunto de Power Magazine y Sara Jensen, editora técnica de Energía y Movimiento, aportarán sus experiencias y perspectivas en distintos sectores como coordinadores de algunas de las mesas redondas del evento.

Ya está abierta la inscripción para el congreso El futuro de la electrificación 2024 y es gratuita. Visite www.futureofelectrification.org para inscribirse y obtener más información.

Acerca de zapi group

ZAPI GROUP está diseñando la transición hacia un futuro totalmente eléctrico con una cartera de productos altamente integrada que abarca controladores de movimiento, motores eléctricos, cargadores de baterías de alta frecuencia y software de navegación autónoma, destinados a vehículos totalmente eléctricos e híbridos. Siendo líder mundial en electrificación con una amplia experiencia en sistemas, innovaciones punteras y una obsesión por impulsar el éxito de los clientes, en la actualidad, el GRUPO ZAPI cuenta con más de 1600 empleados en todo el mundo e ingresos anuales de más de 600 millones de dólares estadounidenses. Para más información, visite www.zapigroup.com.

