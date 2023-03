El Congreso tramita la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' con apoyo de PSOE y PP y el rechazo de Podemos

07/03/2023 La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Congreso de los Diputados afronta hoy la votación sobre la toma en consideración de la reforma presentada por el PSOE para la ley del ‘solo sí es sí’. Unidas Podemos ha anunciado que no apoyará en la Cámara baja la toma en consideración de la propuesta del PSOE para modificar un texto redactado por la ministra de Igualdad del partido. El PNV y PDeCAT han anunciado su apoyo a la tramitación de la propuesta socialista, Más País y Compromís optar por abstenerse, y el BNG y la CUP la rechazan. Esquerra y Bildu se reservan su voto, pero ya habían advertido de que no apoyarán la reforma mientras no haya unidad en el seno del Gobierno. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press