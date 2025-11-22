El Congreso votará el jueves la senda de déficit sin los votos suficientes para que se apruebe

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Congreso debatirá y votará el jueves, día 27 de noviembre, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, sin que haya una mayoría suficiente para que se aprueben ante la oposición de PP, Vox y Junts.

El Consejo de Ministros aprobó el martes los objetivos de estabilidad junto al límite de gasto no financiero, que se conoce como el 'techo de gasto' de los Presupuestos de 2026 y que no se somete a votación en el Parlamento, solo los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Estos sirven de hoja de ruta en materia de deuda y déficit para la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social.

El Gobierno decidió elevar el 'techo de gasto' al récord de 216.177 millones en 2026 y prevé un déficit del 2,1% en 2026 para el conjunto de las administraciones. Las comunidades autónomas podrían incurrir en un 0,1% de déficit, tal como se planteó en la última senda de déficit, que equivale a un margen fiscal de unos 5.484 millones de euros.

El PP y Vox siempre se han opuesto a los cuatro objetivos de estabilidad que ha presentado el Gobierno en la legislatura. De su lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó que si la propuesta de déficit para las autonomías es la misma que hace un año votarán en contra tal como ya hicieron en 2024: "Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que tuvo el año pasado".

PSOE DICE QUE "VALE LA PENA" PRESENTARLOS

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que el Parlamento "es soberano" para decidir si los objetivos se aprueban o no, pero ha defendido que "vale la pena" presentar estos objetivos e intentar avanzar en la tramitación de los Presupuestos. "Es el compromiso del Gobierno", ha indicado en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press.

El Ministerio de Hacienda se ha puesto como tope someter a votación hasta dos veces los objetivos de estabilidad en el Congreso, y si se rechazan en ambas ocasiones, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Esta argucia ya fue avalada por la Abogacía del Estado cuando el Senado tumbó los objetivos de estabilidad hasta en dos ocasiones en 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros.

Y si la senda de déficit, en cambio, supera el test del Congreso, se enviará al Senado, donde su futuro es el derribo, dada la mayoría absoluta del PP. Eso sí, el PSOE y Sumar ya cambiaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el veto de la Cámara Alta no sea irreversible a su vuelta al Congreso.

Mediante una enmienda incluida en la Ley de Paridad, la legislación se modificó para que, en caso de rechazo del Senado, ya no haya que empezar de nuevo desde el Consejo de Ministros, sino que bastaría con volver al Congreso y aprobarse por mayoría simple.

MONTERO PREVÉ PRESENTAR LAS CUENTAS EN 2026

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en la presentación de la senda de déficit que confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Junto con ese 'techo de gasto' histórico que incluye recursos de los fondos europeos, el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2028, que pasa por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Por subsectores, se ha fijado un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se ha marcado la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo. Para la Administración General del Estado el déficit descendería desde el 1,8% en 2026, al 1,5% en 2027 y finalmente al 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tiene marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028.

REBAJAR LA DEUDA HASTA EL 99,1% DEL PIB EN 2028

Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha aprobado el objetivo para las administraciones públicas que se situará en el 100,9% del PIB en el 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en el 2028. Por último, la regla de gasto queda fijada en el 3,5% en el 2026, 3,4% en el 2027, 3,2% en el 2028.

En cuanto a los ingresos tributarios, Montero espera que cerrarán el año 2025 por encima de los 325.000 millones de euros y calcula que, para el año 2026, suban en el entorno del techo de gasto, es decir, un 8,5%, lo que dejaría el monto en 2026 en un nuevo récord de más de 350.000 millones.