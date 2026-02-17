LA NACION

El consejero delegado de Enagás espera que Ebitda y beneficios vuelvan a crecer en 2027

El consejero delegado de Enagás espera que Ebitda y beneficios vuelvan a crecer en 2027
El consejero delegado de Enagás espera que Ebitda y beneficios vuelvan a crecer en 2027

17 feb (Reuters) -

El consejero delegado de Enagás

* PREVÉ QUE LA DEMANDA DE GAS EN ESPAÑA EN 2026 SERÁ DE ALREDEDOR DE 345 TWH

* NO HAY MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN POR EL CRECIENTE PAPEL DEL GNL ESTADOUNIDENSE EN EL SUMINISTRO DE ESPAÑA

* ESPERAMOS QUE EL EBITDA Y LOS BENEFICIOS VUELVAN A CRECER EN 2027

* ESTAMOS ABIERTOS A OPORTUNIDADES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE ACTIVOS REGULADOS EN EUROPA SI SE AJUSTAN A LA ESTRATEGIA; TEREGA, EN FRANCIA, ES UNA GRAN EMPRESA Y PODRÍA CUMPLIR LAS CONDICIONES

Más información de la empresa:

(Redacción de Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project