El consejero delegado de Sabadell espera que BBVA presente una oferta mejorada
LA NACION
MADRID, 9 sep (Reuters) -
El consejero delegado de Sabadell
César González-Bueno dijo el martes que espera que BBVA presente una oferta revisada por su banco.
"La oferta de BBVA no será la última, no puede ser la definitiva", dijo González-Bueno en un evento financiero organizado por Barclays, añadiendo que el valor de Sabadell era bastante atractivo.
después de que BBVA lanzara formalmente el lunes su , por valor de unos 14.900 millones de euros, y de que algunos analistas esperaran que tuviera que elevar su oferta, ya que las acciones de su rival más pequeño han superado el precio original.
