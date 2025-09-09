El consejero delegado de Sabadell espera que BBVA presente una oferta mejorada

LA NACION

MADRID, 9 sep (Reuters) -

El consejero delegado de Sabadell

César González-Bueno dijo el martes que espera que BBVA presente una oferta revisada por su banco.

"La oferta de BBVA no será la última, no puede ser la definitiva", dijo González-Bueno en un evento financiero organizado por Barclays, añadiendo que el valor de Sabadell era bastante atractivo.

después de que BBVA lanzara formalmente el lunes su , por valor de unos 14.900 millones de euros, y de que algunos analistas esperaran que tuviera que elevar su oferta, ya que las acciones de su rival más pequeño han superado el precio original.

(1 dólar = 0,8518 euros) (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo, edición de Inti Landauro; editado en español por Irene Martínez)

