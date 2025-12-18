El Consejo de Arquitectos convoca la V edición de los Premios Arquitectura basados en valores universales y sociales

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha convocado este jueves la quinta edición de los Premios Arquitectura para acercar a la sociedad los valores de la Arquitectura, con nueve distinciones en total, seis de ellas basadas en valores universales, sociales y culturales y tres reconocimientos especiales a la calidad de las obras y trabajos de los profesionales.

"Llegamos a la quinta edición de los Premios Arquitectura con la satisfacción de haber consolidado un formato que reconoce todas las dimensiones de una Arquitectura humana, hecha por arquitectos y arquitectas que, con su enorme talento y su dedicación, están contribuyendo a mejorar la vida y la cohesión social en nuestros pueblos y ciudades, y no solo dentro del territorio nacional, sino también fuera de nuestras fronteras", ha afirmado la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llosera.

En los Premios Arquitectura 2026 podrán participar obras y proyectos de edificación (obra nueva, ampliación, reforma y rehabilitación), planificación urbana y territorial, regeneración urbana, paisaje y espacio público, arquitecturas mínimas o efímeras, interiorismo, escenografía y diseño de producto.

También podrán presentarse trabajos de innovación, divulgación y diversificación profesional de la arquitectura, tanto en formato digital como físico, y aquellos que reflejen otras formas de ejercer la profesión, start ups, diseños editoriales y gráficos, comisariados, entre otras.

La convocatoria está abierta a los trabajos realizados en España y en el extranjero, siempre por profesionales colegiados en España. Los trabajos que no requieran colegiación para su desarrollo deberán estar dirigidos por titulados y tituladas en Arquitectura. Además, no está limitado el número de propuestas que un/a autor/a o grupo de autores puede presentar a esta convocatoria.

Las obras y trabajos que concurran a los Premios Arquitectura 2026 deberán haber sido finalizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, ambos días incluidos, excepto en los presentados a la categoría de Premio a la Permanencia.

Las seis distinciones a valores son el Premio Compromiso, que distingue trabajos de divulgación y difusión arquitectónica, innovación y emprendimiento, así como otras formas de ejercer la profesión; Premio Sostenibilidad y Salud, que reconoce obras que destaquen por valores universales relacionados con la minimización del impacto ambiental y que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas; Premio Nueva Bauhaus, que aúna sostenibilidad e inclusión con valores culturales y artísticos; Premio Hábitat, por la aplicación de valores básicos de la Arquitectura y el Urbanismo como la habitabilidad y la calidad espacial; Premio Rehabilitación, que distingue valores asociados a la rehabilitación, renovación y regeneración urbana; y Premio Profesión, que reconoce la expresión de valores profesionales y éticos.

Además, se otorgarán tres premios especiales que son el Premio de Arquitectura Española y el Premio de Urbanismo Español, que reconocerán las mejores intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en su conjunto; y el Premio a la Permanencia, destinado a reconocer aquellas propuestas que más destaquen por su vigencia.

La presentación ha contado con la presencia del arquitecto Miguel Ángel Díaz Camacho, ganador del Premio Sostenibilidad y Salud en los Premios Arquitectura 2025 por 'La biblioteca de los Mil Soles', de Madrid.

Díaz Camacho ha señalado que la sensibilidad social y ambiental, junto a la calidad de la arquitectura, "son cuestiones complementarias e irrenunciables que afectan a todas las fases del proyecto arquitectónico". "Una realidad muy presente en la arquitectura española como bien han mostrado, y mostrarán en su quinta edición, los Premios Arquitectura", ha apostillado.