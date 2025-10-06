El Consejo de DDHH de la ONU aprueba investigar las violaciones de los derechos y libertades en Afganistán

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este lunes la apertura de una investigación independiente sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Afganistán, ante el aumento de las restricciones a los derechos y libertades fundamentales desde el retorno de los talibán al poder en agosto de 2021.

El organismo ha resaltado en su cuenta en la red social X que el borrador de resolución, presentado por Dinamarca en nombre de la Unión Europea (UE), ha sido "adoptado sin ser sometido a votación", con lo que se creará una comisión independiente para recopilar pruebas sobre las violaciones del Derecho Internacional en el país centroasiático.

La sesión ha sido celebrada en medio de las denuncias por el corte de los servicios de Internet y las telecomunicaciones en Afganistán, sin que las autoridades instauradas por los talibán hayan dado explicaciones, días después de imponer bloqueos a nivel local con el objetivo declarado de hacer frente a actos "inmorales", en medio de una batería de restricciones contra los civiles que deja a mujeres y niñas como principales afectadas.

Naciones Unidas ha afirmado en reiteradas ocasiones que la exclusión de mujeres y niñas de la vida pública afgana impacta directamente sobre la vida socioeconómica del país y ha alertado además de que, en el caso de aquellas dedicadas a labores sanitarias, sociales y humanitarias, su salida de los puestos de trabajo sirve como factor que ahonda la crisis humanitaria en Afganistán.