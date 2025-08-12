El Consejo de Europa advierte sobre vender armas a Israel

El Consejo de Europa advirtió este martes sobre vender armas a Israel e instó a sus 46 países miembros a garantizar que no se utilicen en el marco de violaciones de derechos humanos en Gaza.

Este llamado llega días después de que Alemania anunciara que detendría la entrega a Israel de algunas armas que podrían ser usadas en los planes israelíes para tomar el control de la ciudad de Gaza.

En un comunicado, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, reiteró su llamado a los países miembros para que "hagan todo lo posible para prevenir y responder a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el contexto del conflicto en Gaza".

"Esto incluye la aplicación de las normas legales existentes para garantizar que las transferencias de armamento no se autoricen cuando exista el riesgo de que se utilicen para cometer violaciones" de los derechos fundamentales, escribió el comisario.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo en el noreste de Francia, es el garante de la democracia y los derechos humanos en el continente, y es un organismo diferente de la Unión Europea.

Varios líderes mundiales han condenado la decisión de Israel de recrudecer su ofensiva en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió el domingo que el plan de atacar los bastiones restantes del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza era "la mejor forma de terminar la guerra".