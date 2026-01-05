El Consejo de Europa cuestiona la legalidad de la intervención de EEUU en Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela plantea "graves interrogantes desde el punto de vista del derecho internacional", declaró el domingo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, advirtiendo del riesgo de aplicar un "doble rasero".

"Como organización regional multilateral dedicada a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, el Consejo de Europa considera que todo recurso a la fuerza en el territorio de otro Estado plantea graves cuestiones a la luz del derecho internacional, en particular de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia", escribió Berset en un comunicado.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, Berset advirtió del riesgo de una "agravación de la polarización en Venezuela, en toda la región y a escala mundial, entre quienes condenan una grave violación del derecho internacional y quienes la consideran justificada. Estas fracturas debilitan los cimientos de la seguridad internacional".

"Ya se hable de cambio de régimen o de influencia extranjera, con demasiada frecuencia se aplica un doble rasero, dictado por intereses estratégicos o afinidades ideológicas, en lugar de por principios jurídicos compartidos y coherentes", escribió Berset.

"El derecho internacional es universal o carece de sentido. Un mundo regido por excepciones, por un doble rasero o por esferas de influencia rivales es un mundo más peligroso", insitió.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos tiene la intención de "dirigir" la transición en Venezuela, mientras que el secretario general del Consejo de Europa llamó a una transición "pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".