El Consejo de Europa pide "cautela" al examinar las prohibiciones de redes sociales

El Consejo de Europa, un organismo que monitorea la democracia y los derechos humanos, llamó este lunes a extremar la vigilancia ante la posibilidad de que algunos países europeos y la UE consideren prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

"Varios países europeos consideran instaurar una edad mínima para acceder a plataformas de redes sociales, pido cautela a la hora de imponer prohibiciones de gran envergadura", declaró su comisionado de Derechos Humanos, Michael O'Flaherty

Desde diciembre, Australia ha pedido a TikTok, YouTube, Snapchat y otras redes sociales que eliminen las cuentas de usuarios menores de 16 años, so pena de que les impongan altas sanciones.

Había "preocupaciones legítimas", dijo O'Flaherty, ante el riesgo de que un excesivo tiempo frente a las pantallas pueda ser perjudicial para el desarrollo y la salud mental de los niños

"Sin embargo, prohibir el acceso de los niños a las redes sociales traslada la responsabilidad de la seguridad de las plataformas al entorno en el que navegan los niños", advirtió.

"Los Estados deberían exigir que las plataformas prevengan y minimicen los riesgos para los derechos de los niños por diseño y por defecto, y hacer responsables a las plataformas de cualquier fallo" que tengan.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, indicó la semana pasada que está abierto a prohibir las redes sociales a menores de edad.

En Francia, los diputados aprobaron un proyecto de ley que prevé vetar el acceso a esas plataformas a los menores de 15 años. El texto aún debe ser ratificado por el Senado antes de ser aprobado.

Dinamarca, Grecia, España y Francia han pedido que la UE adopte medidas similares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abogado por instaurar un límite de edad mínima, pero primero quiere escuchar la opinión de los expertos sobre el enfoque que debería adoptar el bloque de 27 países.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia, es el garante de la democracia y los derechos humanos en el continente, y es un organismo diferente de la Unión Europea. Está integrado por 46 Estados.