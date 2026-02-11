El Consejo de Europa retira la inmunidad a exjefe en relación con la investigación sobre Epstein

COPENHAGUE, 11 feb (Reuters) -

El Consejo de Europa, principal organismo de defensa de los derechos humanos del continente, anunció el miércoles que ha acordado levantar la inmunidad diplomática de su antiguo secretario general noruego, lo que permitirá a la policía investigar sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La policía noruega especializada en delitos de cuello blanco ha abierto una investigación sobre Thorbjorn Jagland, ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y expresidente del comité del Premio Nobel de la Paz, por sospecha de corrupción agravada.

La decisión de investigar a Jagland, secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019, se basó en la información revelada por los archivos recientemente publicados relacionados con Epstein, el delincuente sexual estadounidense condenado que murió en prisión en 2019.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, afirmó que la decisión de levantar su inmunidad era la esperada y que Jagland cooperaría con la investigación para aclarar todos los asuntos. "Se toma este asunto muy en serio, pero desea subrayar que cree que no hay circunstancias que constituyan responsabilidad penal", afirmó Brosveet en un comunicado.

Para llevar a cabo una investigación policial, era necesario levantar la inmunidad de Jagland, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega dijo que había solicitado a los 46 países del Comité de Ministros del Consejo de Europa que lo hicieran.

SE INVESTIGA SI SE RECIBIERON REGALOS, VIAJES O PRÉSTAMOS

Jagland no ha sido acusado de ningún delito, pero la investigación tratará de descubrir si recibió regalos, viajes y préstamos en relación con su cargo, según ha declarado la policía. "Jagland, como secretario general electo del Consejo de Europa, habría violado la confianza especial que conlleva su cargo si hubiera recibido sobornos", afirmó la policía noruega en una carta del 8 de febrero en la que solicitaba al Consejo que levantara la inmunidad.

La publicación de una serie de nuevos archivos en EEUU ha revelado una serie de nuevas conexiones de Epstein con políticos, miembros de la realeza y personas ultrarricas de toda Europa y EEUU.

Los archivos muestran, entre otras cosas, que los asistentes de Jagland y Epstein hicieron planes detallados en 2014 para que Jagland, su esposa, sus dos hijos y la novia de su hijo visitaran a Epstein en Palm Beach y en la isla caribeña de su propiedad.

Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, ha negado haber visitado la isla privada de Epstein.

En un correo electrónico de 2014, solicitó la ayuda de Epstein para financiar un apartamento en Oslo.

En correos electrónicos de 2018, Epstein pedía a Jagland que le concertara una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y decía que tenía información que ofrecer al presidente ruso, Vladimir Putin. Jagland prometió comentarlo con el asistente de Lavrov.

La policía noruega dijo el lunes que también está investigando a dos diplomáticos de alto rango en otra investigación por corrupción relacionada con Epstein, mientras que la princesa heredera del país se ha disculpado repetidamente por su amistad con el financiero caído en desgracia.

La comisión de supervisión parlamentaria de Noruega acordó por unanimidad el martes nombrar una investigación externa excepcional sobre los vínculos del Ministerio de Asuntos Exteriores con Epstein. (Información de Louise Rasmussen en Copenhague, Johan Ahlander en Estocolmo y Terje Solsvik en Oslo; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)