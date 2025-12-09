El consejo de Guardiola a Xabi Alonso: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, expresó este martes que empatiza con su homólogo del Real Madrid, Xabi Alonso, amenazado con la destitución, antes de darle un curioso consejo en la víspera al choque entre ambos gigantes europeos.

"¿Qué consejo, casi como amigo, daría a Xabi Alonso?", preguntaron a Guardiola en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás", respondió.

La frase, con la que el propio técnico citizen bromeó diciendo que era "el titular", se refiere a su época como entrenador del FC Barcelona, en la que fue criticado en ocasiones por su personalidad, con la expresión "mear colonia".

Antes, el entrenador catalán había manifestado que siente simpatía por el vasco.

"Por supuesto. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble (en el Bayern Múnich). Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno", afirmó Guardiola.

"Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar, y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante", prosiguió.

Molesto por las numerosas preguntas sobre Xabi Alonso, el técnico catalán aseguró que solo podía "desearle lo mejor por la estima" que le tiene.

"Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis (los periodistas) y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana", dijo.

Sobre la relación entre Alonso y el vestuario, Guardiola subrayó que "la jerarquía, al final, es poder".

"Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrán ellos", apuntó el técnico del Manchester City.

Al final, Guardiola precisó que cada equipo es diferente y hay que "ir creciendo poco a poco".

"Los que ganan son los que crecen durante el año, Y en ese proceso hay momentos en los que bajas: lesiones, cosas que pasan, etc. Yo quiero que el equipo en octubre sea mejor que en septiembre. Y así todo el rato. Y al final, se dictará sentencia", recalcó.

rsc/dam/pm