En una era de rápidos avances de la inteligencia artificial (IA), el Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada de Abu Dhabi (ATRC) da otro gran paso con el lanzamiento de su nueva empresa de IA, AI71. La entidad se basa en los modelos de IA generativa Falcon del Instituto de Innovación Tecnológica (TII) y se centrará en especializaciones multidominio, al tiempo que ofrecerá opciones de control de datos de IA sin precedentes para empresas y países que deseen autoalojarse para lograr una mayor privacidad.

H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council launches AI71 along with H.E Faisal Al Bannai, Secretary General, Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, inauguró el nuevo centro de inteligencia artificial, en presencia de varios ministros y representantes de importantes multinacionales tecnológicas.

Aunque el Instituto de Innovación Tecnológica de ATRC desarrolló los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) Falcon 7B, 40B y 180B, será la filial VentureOne de ATRC la que lleve AI71 al mercado en múltiples dominios, empezando por los sectores médico, educativo y jurídico. Al permitir el acceso a vastos almacenes de datos anónimos en estos sectores verticales, que representan una demografía rica y diversa, AI71 ofrecerá un diferenciador crítico sobre otros mercados serios de IA en la actualidad, a saber, la infraestructura electrónica altamente digitalizada y comparativamente madura de los EAU.

En una época en la que la innovación suele ir por delante de los marcos normativos, la rápida estructura de toma de decisiones del gobierno de los EAU sitúa a la nueva empresa en una posición única para aprovechar sus avances responsables en IA a escala mundial, evitando los largos procesos que suelen asociarse a este tipo de desarrollos.

A través de asociaciones y colaboraciones, AI71 permitirá a los clientes desplegar sus modelos de IA y beneficiarse del acceso a sofisticadas reservas de datos para garantizar un rendimiento excepcional de la IA generativa. Y lo que es más importante, AI71 hará posible la propiedad descentralizada de los datos, lo que permitirá a los clientes mantener el control de sus propios datos. Esta oferta establecerá nuevos estándares de privacidad y seguridad, sirviendo de diferenciador para los proyectos de IA en los que la soberanía de los datos es fundamental. Se trata de una opción revolucionaria para la accesibilidad de la IA, especialmente para empresas, grandes corporaciones y entidades gubernamentales extranjeras interesadas en garantizar la privacidad de sus datos.

AI71 se basará en un enfoque favorable a la innovación y al conjunto de la sociedad, y en la premisa de que la tecnología de IA no debe permanecer en manos de unos pocos, sino ser accesible a más personas para fomentar la innovación creativa. La nueva empresa de IA se centra en reforzar las credenciales de Abu Dhabi y de los EAU en general como un serio competidor en IA y, al hacerlo, señalar la mayoría de edad de la economía del conocimiento del país.

S.E. Faisal Al Bannai, secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, manifestó lo siguiente: "En los EAU, la colaboración es más que una práctica: está incrustada en nuestro ADN. Nuestros modelos de IA generativa de Falcon, en el corazón de AI71, capacitan a desarrolladores, empresas y países, y les otorga autonomía para dirigir su propio destino de datos. Con el acceso a los conjuntos de datos centralizados de los EAU, la comercialización deliberada de nuestros modelos de IA en diversos sectores es un elemento fundamental de nuestra hoja de ruta AI71. Mientras exploramos esta vía, también nos comprometemos firmemente a seguir abriendo los modelos de IA de Falcon, porque solo democratizando estos valiosos recursos de datos beneficiaremos realmente a toda la sociedad".

La primera de las especializaciones punteras de AI71 tendrá un enfoque médico y tratará de transformar las capacidades de diagnóstico y toma de decisiones, cambiando de manera significativa la precisión y el tiempo dedicado a cada paciente.

Los sectores educativo y jurídico también van a obtener valor de la integración y las mejoras de la IA, lo que repercutirá en cada ámbito con beneficios matizados que conducirán a nuevas soluciones para apoyar el desarrollo de la sociedad.

AI71 colabora con siete socios de todo el ecosistema. Entre ellos se encuentran el Departamento de Habilitación Gubernamental de Abu Dabi, que centraliza más de 30 entidades gubernamentales a través de la digitalización; la Oficina de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo Remoto, para apoyar una adopción más amplia; World Wide Technology para codesarrollar soluciones integradas de IA locales; CNTXT para proporcionar servicios de etiquetado y anotación de datos; Hub71 para atraer y ampliar startups tecnológicas y de IA; PwC Middle East para abordar casos de uso de clientes; y AWS para suministrar capacidad de potencia de cálculo.

Dado que la IA influirá en nuestra forma de vivir y trabajar en un futuro previsible, la nueva empresa pretende ampliar su oferta a las empresas en función de la demanda del sector y facilitar la difusión generalizada de la IA en la economía en general. AI71 representa una oportunidad para liderar un cambio radical e impulsar un ecosistema que dé prioridad a la IA en los EAU y más allá.

A medida que la AI71 tenga impacto en empresas, industrias y gobiernos, VentureOne introducirá nuevas especializaciones para satisfacer la creciente demanda de diversos sectores.

