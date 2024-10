El consejo de la fed de eeuu tomó medidas contra nueve empleados por acoso sexual entre 2020 y 2023

Por Douglas Gillison

23 oct (Reuters) - El Consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos recibió 11 quejas contra individuos que alegaban acoso sexual entre 2020 y 2023 y tomó medidas disciplinarias contra nueve miembros del personal como resultado, despidiendo a cuatro de ellos, según un documento que el banco central dio a conocer a Reuters el mes pasado.

La revelación, de la que informó por primera vez Reuters, proporciona una visión poco habitual de cómo el banco central ha manejado los casos de acoso sexual que no han dado lugar a quejas formales que las agencias están legalmente obligadas a revelar bajo las leyes federales de discriminación.

Entre 2020 y 2023, el Consejo emitió advertencias de "última oportunidad" a cuatro miembros del personal por acoso sexual y despidió a otros cuatro por acoso sexual "y otras preocupaciones laborales", según la lista, que Reuters obtuvo bajo una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada el año pasado. El Consejo también reveló otras tres denuncias por acoso sexual. En dos de esos casos, el Consejo dijo que no tomó ninguna medida porque una de las acusaciones "no estaba respaldada", y la otra se hizo contra una persona que no era empleada de la Fed. Otro miembro del personal fue "asesorado sobre comunicación poco profesional", según la lista de medidas disciplinarias adoptadas en virtud de la política de acoso del Consejo. No se dieron más detalles. "El acoso sexual no tiene cabida en nuestra sociedad y está prohibido en la Reserva Federal", dijo un portavoz del Consejo, que tenía más de 3.100 empleados el año pasado. "Tenemos una política de tolerancia cero que prohíbe todas las formas de acoso, incluso si el comportamiento no viola la ley". Aunque los reguladores federales deben revelar el número de denuncias de acoso por igualdad de oportunidades en el empleo (EEO, por sus siglas en inglés) presentadas contra el organismo en virtud de las leyes antidiscriminación, no suelen estar obligados a revelar las medidas disciplinarias adoptadas contra las personas en ausencia de tales denuncias formales cuando el comportamiento denunciado puede no infringir la ley.

En consecuencia, no está claro cómo se comparan los datos de la Reserva Federal facilitados a Reuters con los de otras agencias. En lo que se refiere a las denuncias de EEO, la Reserva Federal parece tener una situación favorable. No informó de ninguna queja por acoso sexual entre 2020 y 2023, según sus informes anuales. Entre los nueve reguladores financieros federales, solo otros tres también informaron que no hubo quejas de EEO en ese período.

Denuncias por mala conducta los informes del wall street journal del año pasado que revelaban una mala conducta generalizada en la corporación federal de seguros de depósitos (fdic, por sus siglas en inglés) pusieron el tema del acoso sexual en las agencias bancarias en el punto de mira, obligando finalmente al presidente de la fdic, martin gruenberg, a prometer su dimisión. según una investigación realizada en mayo, más de 500 personas habían denunciado un entorno generalizado de conducta sexual inapropiada, racismo e intimidación. sin embargo, entre 2020 y 2023, la agencia solo reportó cinco quejas de eeo por acoso sexual. los datos de la fed revelados a reuters subrayan aún más cómo es poco probable que los informes de eeo cuenten la historia completa.

Los abogados laborales que representan a los trabajadores federales dicen que hay varias razones por las cuales los casos de acoso sexual podrían resultar en medidas disciplinarias sin producir quejas formales de EEO.

Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, antes de presentar una denuncia, los trabajadores federales deben someterse al menos a 30 días de asesoramiento, durante los cuales los asesores de la EEO pueden intentar resolver el asunto de manera informal. Ariel Solomon, abogado laboralista entre cuyos clientes se encuentran cargos públicos que presentan denuncias por acoso sexual, también señaló que el objetivo del proceso de denuncia de la EEO es permitir a los trabajadores solicitar reparación a sus empleadores, en lugar de imponer medidas disciplinarias a los autores. Esto significa que los casos de acoso no siempre tienen por qué dar lugar a denuncias formales. "Creo que es justo decir que el hecho de que no se hayan producido datos no significa que no haya acoso sexual", dijo, refiriéndose a los datos de EEO de las agencias federales. "Ciertamente, sabemos que algunas de las quejas eran lo suficientemente graves como para que un despido fuera absolutamente apropiado". Tras la información que el WSJ publicó sobre la FDIC en noviembre de 2023, el director de Supervisión y Regulación de la Fed, Michael Gibson, y Marta Chaffee, una directora asociada de la misma división, enviaron correos electrónicos al personal advirtiendo que no se tolerarían conductas similares en la Fed, según registros separados que Reuters también obtuvo bajo la Ley de Libertad de Información.

"El acoso sexual y las represalias no tienen cabida en ningún equipo", escribió Chaffee. (Información de Douglas Gillison; edición de Michelle Price y Nick Zieminski; edición en español de Mireia Merino)

Reuters