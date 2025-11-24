LA NACION

El Consejo de Neinor Homes mantendrá el precio de la opa de 21,335 euros por acción por Aedas

24 nov (Reuters) - Neinor Homes SA:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DECIDIÓ EL VIERNES MANTENER EL PRECIO DE LA OPA DE 21,335 EUROS POR AEDAS, DEBIDO A QUE LA OPA ES DE TIPO VOLUNTARIO Y EL PRECIO HA SIDO FIJADO LIBREMENTE POR EL OFERENTE

EN EL SUPUESTO DE QUE LA ACEPTACIÓN DE LA OPA COMPRENDA ACCIONES QUE REPRESENTEN MENOS DEL 50% DE LOS DERECHOS DE VOTO DE AEDAS, NEINOR ESTARÁ OBLIGADA A REALIZAR UNA OPA OBLIGATORIA A UN PRECIO EQUITATIVO POR LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE AEDAS

OFERENTE FORMULARÍA LA OPA OBLIGATORIA A UN PRECIO DE 24 EUROS POR ACCIÓN

OPA QUEDA SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACCIONES DE AEDAS

