El Consejo de Neinor Homes mantendrá el precio de la opa de 21,335 euros por acción por Aedas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
24 nov (Reuters) - Neinor Homes SA:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DECIDIÓ EL VIERNES MANTENER EL PRECIO DE LA OPA DE 21,335 EUROS POR AEDAS, DEBIDO A QUE LA OPA ES DE TIPO VOLUNTARIO Y EL PRECIO HA SIDO FIJADO LIBREMENTE POR EL OFERENTE
EN EL SUPUESTO DE QUE LA ACEPTACIÓN DE LA OPA COMPRENDA ACCIONES QUE REPRESENTEN MENOS DEL 50% DE LOS DERECHOS DE VOTO DE AEDAS, NEINOR ESTARÁ OBLIGADA A REALIZAR UNA OPA OBLIGATORIA A UN PRECIO EQUITATIVO POR LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE AEDAS
OFERENTE FORMULARÍA LA OPA OBLIGATORIA A UN PRECIO DE 24 EUROS POR ACCIÓN
OPA QUEDA SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACCIONES DE AEDAS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Más leídas
- 1
“Agregale al mate”: el inocente chiste en un gimnasio que abrió la puerta a un invento mundial
- 2
Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía
- 3
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 4
Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda