El Consejo de RTVE rechaza la "campaña de insultos" contra sus colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado un comunicado en el que "lamenta profundamente los ataques de los que han sido objeto, en los últimos días, las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, de los programas de TVE 'Mañaneros' y 'Malas lenguas', por parte de personas concretas e incluso portavoces de partidos políticos".

"Más allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales que nos resultan absolutamente inadmisibles", señala el órgano de RTVE, que ha aprobado el comunicado por mayoría absoluta de sus miembros --11 votos a favor y 4 en contra--.

Según el comunicado, recogido por Europa Press, "desde la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión, RTVE acepta y fomenta el debate y hasta la pasión discrepante, pero no parece tolerable que nadie que goce de proyección pública y mediática desde la propia TVE merezca ser objeto de ataques contra su dignidad profesional y personal".

"No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público.

Fomentamos la controversia y la crítica, por incómoda que resulte, pero siempre desde la tolerancia y el respeto que haga posible la convivencia desde posiciones diferentes", sostiene el Consejo.

Asimismo, subraya que "no es la primera vez" que profesionales y colaboradores de RTVE "sufren campañas de acoso que han llegado incluso a impedir su labor en el ejercicio de su profesión, pero ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir".

"Este Consejo de Administración, elegido por el Parlamento, tiene la obligación y el deber de apoyar a sus trabajadores y colaboradores y defender su integridad física y moral y por tanto no sólo rechazamos públicamente todo tipo de ataques personales sino que, dado el caso, tomaríamos cuantas medidas sean precisas para proteger a quienes contribuyen con su trabajo a hacer de RTVE un foro de ideas y opiniones libres", añade.

Intereses ideológicos o económicos

Los miembros del Consejo de Administración no entran en "qué intereses ideológicos o incluso económicos se esconden tras campañas de desprestigio contra la radiotelevisión pública y sus colaboradores".

"Lo que nos importa y nos impele es garantizar una RTVE plural, diversa y relevante", aseguran.

"Queremos contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y sus contextos, queremos aportar puntos de vista diversos, siempre desde la defensa del servicio público y de los valores democráticos que le dan sentido y utilidad a nuestra propia existencia como medio.

Y entre esos valores está la reprobación de ataques que vulneren la dignidad y el honor de las personas, fundamento de nuestro Estado de derecho y garantía de la convivencia", concluye el comunicado.