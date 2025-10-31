El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), al haber dado 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.

Un total de once países han votado a favor, mientras que ninguno se ha opuesto. No obstante, cabe mencionar que tres se han abstenido --China, Rusia y Pakistán-- y que Argelia, principal aliado del Frente Polisario, no ha participado en el voto. Con el visto bueno a este documento --presentado por Estados Unidos--, el mandato de la Minurso estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

A su vez, el documento "pide a las partes que entablen conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política final y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo saharaui, reconoce que una autonomía genuina podría representar el resultado más factible y alienta a las partes a presentar ideas para apoyar una solución final mutuamente aceptable".

Asimismo, expresa su "completo apoyo" al secretario general de la ONU, António Guterres, y a su enviado personal para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para que "faciliten y lleven a cabo negociaciones tomando como base" la iniciativa de Marruecos con la intención de "alcanzar una resolución justa, duradera y mutuamente aceptable a la disputa", en línea con la Carta de Naciones Unidas.

Con todo, la resolución aprobada invita a los Estados miembros "a prestar asistencia y el apoyo necesarios a estas negociaciones y a los esfuerzos del enviado especial" de Naciones Unidas, y solicita a Guterres que en seis meses presente un análisis estratégico sobre el futuro de la Minurso, "teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones".

FRENTE POLISARIO: "NO IMPLICA NINGÚN RECONOCIMIENTO"

Tras la votación, el representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, que ha adelantado que la dirección del movimiento está evaluando la resolución y hará pública su posición oficial "a su debido tiempo", ha sostenido que la resolución supone la renovación de la misión pero "no implica ningún reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental", de la "ocupación militar ilegal" del territorio.

No obstante, ha aprovechado la ocasión para remarcar que "hoy se cumplen 50 años de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos": "Han sido 50 años de brutal ocupación y opresión, pero también 50 años de lucha, resistencia y, sobre todo, de un firme compromiso y determinación de nuestro pueblo para defender nuestra libertad e independencia, por la que hemos pagado un precio tan alto".

Así, ha remarcado que "el Frente Polisario es el representante legítimo y único, la voz del pueblo saharaui", por lo que ha reafirmado "con firmeza la inquebrantable determinación del pueblo saharaui de continuar su liberación, lucha y resistencia por todos los medios legítimos para lograr su aspiración nacional de libertad, independencia y el restablecimiento de la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)". A pesar de la defensa de la "resistencia" de la población saharaui, Omar ha prometido que, mientras tanto, siguen "dispuestos a participar activamente en el proceso auspiciado por Naciones Unidas para la excolonia española. EEUU: Resolución, fruto de un "esfuerzo genuino" El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de "un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos", y ha afirmado que Washington está "profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable" para la excolonia española. "Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión", ha declarado. Con todo, Waltz ha reafirmado que Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, "mantienen su firme compromiso con la paz". "Creemos que la paz regional es posible este año, y haremos todo lo posible para facilitar el progreso hacia este objetivo común de paz y prosperidad para el pueblo del Sáhara Occidental", ha concluido. Argelia critica el documento Por su parte, el ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha defendido durante el turno de intervenciones tras la votación que su país "no ha participado" en la votación sobre este proyecto de resolución con la intención de "demostrar su distanciamiento de un texto que no refleja suficientemente la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización". "Es cierto que se han aportado al texto mejoras sustantivas. Primero, recordando los parámetros fundamentales de una solución justa y duradera al conflicto en el Sáhara Occidental. Después, al consagrar el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación. En último lugar, al implicar a las partes (Marruecos y el Frente Polisario) a negociaciones de buena fe y sin condiciones previas", ha reconocido. No obstante, ha señalado que "por desgracia" el texto presentado "sigue adoleciendo de deficiencias". "Se queda muy corto con respecto a las aspiraciones legítimas y las expectativas del pueblo del Sáhara Occidental, representado por el Frente Polisario. Un pueblo que desde hace 50 años practica la resistencia para poder tener voz y voto sobre su propio destino", ha sostenido.

Además, ha lamentado que "este texto lo que provoca es un desequilibrio entre las dos partes en conflicto, ya que ejerce hincapié únicamente en la ambición territorial de una de las partes, silenciando las aspiraciones de la otra parte".

"Hace caso omiso de las propuestas del Frente Polisario (...) y su opinión debe escucharse", ha recriminado.