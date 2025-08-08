El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el sábado ante los planes de Israel en Gaza
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el sábado ante los planes de Israel en Gaza
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este sábado una reunión de urgencia para tratar la situación en Oriente Próximo a raíz de los planes de Israel de tomar por completo el control de la ciudad de Gaza, ha informado este viernes la propia ONU.
La reunión arrancará a las 15.00 (hora local de Nueva York), según consta en la agenda de la organización. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva en la Franja y tomar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en el enclave palestino, incluidos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Residencias médicas: ningún postulante de 117 pudo validar la nota que obtuvo en el examen sospechado de fraude
- 2
Las claves de la cadena nacional que Javier Milei dará esta noche
- 3
Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
- 4
LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre