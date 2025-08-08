El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el sábado ante los planes de Israel en Gaza

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este sábado una reunión de urgencia para tratar la situación en Oriente Próximo a raíz de los planes de Israel de tomar por completo el control de la ciudad de Gaza, ha informado este viernes la propia ONU.

La reunión arrancará a las 15.00 (hora local de Nueva York), según consta en la agenda de la organización. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva en la Franja y tomar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en el enclave palestino, incluidos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.