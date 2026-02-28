El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el sábado para tratar los ataques a Irán

28 feb (Reuters) -

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el ‌sábado después de ‌que ⁠Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo ​conflicto.

Diplomáticos ⁠de ⁠la ONU dijeron que el organismo, compuesto por 15 miembros, ​se reunirá a las cuatro de la ‌tarde de Nueva York (2100 GMT). La ​reunión estará presidida por ​Gran Bretaña, que este mes preside el Consejo.

La misión de Rusia ante la ONU dijo que con China solicitaron una reunión de emergencia "en relación con el acto de agresión armada ​no provocado por parte de Estados Unidos e Israel contra la ⁠República Islámica de Irán".

Según la misión, Francia, Baréin y Colombia ‌también solicitaron la reunión.

"Durante la reunión del Consejo de Seguridad, exigiremos a Estados Unidos e Israel que cesen inmediatamente sus acciones ilegales y escalatorias y emprendan el camino hacia una solución política y diplomática", dijo la declaración rusa.

Un ‌diplomático de la ONU dijo que el secretario general de la ⁠ONU, Antonio Guterres, tiene previsto intervenir en ‌la sesión del Consejo de Seguridad.

El sábado ⁠por la mañana, Guterres emitió ⁠un comunicado en el que condenaba la escalada militar en Oriente Medio y afirmaba que "el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ‌la posterior represalia ​de Irán en toda la región, socavan la paz y la seguridad internacionales". (Reporte de Ksenia Orlova y David Brunnstrom; redacción de Maxim Rodionov; ‌edición en español de Javier López de Lérida)