El consejo del Sabadell emite una opinión desfavorable sobre la OPA hostil del BBVA

MADRID, 12 sep (Reuters) -

El consejo del banco español Sabadell

emitió el viernes una recomendación desfavorable sobre la OPA hostil lanzada por el BBVA, añadiendo que la oferta de su competidor español infravaloraba al banco.

"El consejo considera oportuno, por unanimidad, recomendar a sus accionistas que no acudan al intercambio propuesto por BBVA", señaló en un comunicado.

El dictamen llega después de que BBVA lanzara formalmente su oferta de unos 15.300 millones de euros (US$17.950 millones) sobre Sabadell, con la que pretende crear el segundo mayor banco español en términos de activos nacionales, valorado en alrededor de 1 billón de euros.

(1 dólar = 0,8560 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro; editado en español por Irene Martínez)