El consejo del Sabadell recomienda por unanimidad no acudir a la opa del BBVA

Fabián Marelli

12 sep (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:

SOBRE LA OPA DE BBVA, EL CONSEJO DE SABADELL POR UNANIMIDAD CONSIDERA OPORTUNO RECOMENDAR A SUS ACCIONISTAS QUE NO ACUDAN AL CANJE PROPUESTO POR BBVA

CONSIDERA QUE EL PRECIO DE LA OFERTA NO REFLEJA ADECUADAMENTE EL VALOR INTRÍNSECO DE LAS ACCIONES DE BANCO SABADELL, INFRAVALORANDO FUNDAMENTALMENTE EL PROYECTO DE BANCO SABADELL

EL CONSEJO CONSIDERA QUE LA CONTRAPRESTACIÓN ES INSUFICIENTE, ALEJADA DEL VALOR FUNDAMENTAL DE BANCO SABADELL Y CARECE DE PRIMA DE CONTROL SOBRE DICHO VALOR

EL CONSEJO RECHAZA POR UNANIMIDAD LA OFERTA Y, EN CONSECUENCIA, CONSIDERA QUE LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS ACCIONISTAS DE BANCO SABADELL ES NO ACEPTARLA

DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN, CONSEJERO DOMINICAL EN REPRESENTACIÓN DE Fintech Europe, MANIFIESTA QUE NI ÉL NI Fintech Europe TIENEN INTENCIÓN DE ACEPTAR LA OFERTA

EL INFORME HA SIDO APROBADO CON LOS VOTOS A FAVOR DE TODOS LOS CONSEJEROS DE BANCO SABADELL EXCEPTO D. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN, QUE SE HA ABSTENIDO

