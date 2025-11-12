El Consejo Económico Alemán recorta la previsión de crecimiento para 2026

Por María Martínez

BERLÍN, 12 nov (Reuters) - El Consejo Alemán de Expertos Económicos recortó el miércoles su previsión para la mayor economía europea en 2026 y pronosticó un crecimiento modesto este año, a pesar de la promesa del canciller Friedrich Merz de reactivar la economía.

Los economistas recortaron su previsión para 2026 al 0,9% desde el 1,0% de su anterior informe de mayo, argumentando que el impulso al gasto puesto en marcha por el Gobierno de Merz solo tendrá un pequeño impacto en el crecimiento.

"A la luz de los retos actuales, Alemania debe desarrollar nuevas perspectivas para el crecimiento y la política de seguridad", dijo la presidenta del Consejo, Monika Schnitzer, en Berlín. "No deben desaprovecharse las oportunidades derivadas del fondo especial para infraestructuras y neutralidad climática."

Tras ganar las elecciones en febrero, Merz ha dotado a Alemania de más potencia financiera mediante reformas fiscales que rompen tabúes. Sin embargo, parte de la financiación se está utilizando para apuntalar el gasto cotidiano en lugar de infraestructuras que impulsen el crecimiento, lo que ha suscitado críticas.

Para 2025, los expertos elevaron ligeramente su previsión de crecimiento del 0,0% al 0,2%, pero subrayaron que, tras dos años de recesión, la economía alemana sigue estancada este año, debido a la escasa inversión privada y a la debilidad de las exportaciones.

Con el crecimiento económico estancado, las encuestas muestran que Merz es uno de los cancilleres menos populares que se recuerdan, con una valoración del 25%, muy por debajo de la de sus dos predecesores en el mismo punto.

"La tímida recuperación que parecía vislumbrarse en el sector manufacturero en el verano de 2025 se ha desvanecido", afirma Schnitzer. (Información de María Martínez y Reinhard Becker; edición de Matthias Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)