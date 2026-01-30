El Consejo Electoral suspende inscripción de nuevos partidos políticos en Venezuela

La medida, formalizada mediante la Resolución 260128-004, fue aprobada el 28 de enero, pero recién trascendió este jueves. La decisión está suscripta por el presidente del ente, Elvis Amoroso, y por el secretario general, Antonio José Meneses Rodríguez.

El CNE justificó la decisión por la necesidad de llevar a cabo una "ordenación y racionalización" de los procedimientos administrativos. "Más que una medida administrativa, esta es una decisión propia de un estado de excepción", opinó el abogado Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, al ser consultado por ANSA.

Aunque el Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos establece que la convocatoria debe iniciarse en enero de cada año, el CNE invocó facultades legales para aplazar el proceso en "circunstancias excepcionales". No se precisó la duración de la suspensión ni una fecha tentativa para su reanudación.

La decisión afecta al partido Vente Venezuela, de la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado. A este partido no se le ha permitido formalizar su inscripción en los últimos años y no podrá hacerlo en este 2026 de mantenerse la medida. (ANSA).