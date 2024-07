El Consejo Noruego para los Refugiados dice no haber recibido ayuda humanitaria para Gaza desde el 3 de mayo

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha denunciado este lunes que debido a las restricciones impuestas por Israel sus trabajadores en la Franja de Gaza no han recibido ninguna ayuda humanitaria en sus instalaciones desde el pasado 3 de mayo a pesar de la entrada de camiones por el cruce de Kerem Shalom.

"No ha llegado casi ayuda en la última semana y el número de camiones comerciales que pasan por Kerem Shalom ha disminuido drásticamente (...). Durante el tiempo que llevo aquí en Deir al Balá no he visto nada que pueda describirse como 'suficiente ayuda'. Es casi inexistente", ha indicado un miembro de la ONG, Maysa Salé.

Salé ha indicado en un comunicado que la comida "sigue siendo la principal preocupación". "La semana pasada no había hortalizas en el mercado, salvo algunas berenjenas, tomates y cebollas", ha señalado, agregando que incluso las latas empiezan a disminuir.

Por ejemplo, un kilo de pollo alcanza los 15 dólares, mientras que 30 huevos se venden por 30 dólares. "Hay tantos dilemas con los que tienes que lidiar: la falta de electricidad, comida, internet, dinero en efectivo. A veces tenemos agua dos veces por semana, a veces una vez cada dos", ha explicado.

"Las tiendas de campaña también prácticamente se han agotado. El otro día vi una tienda de campaña hecha con sacos de arroz de tela vacíos y cosidos entre sí. Es impactante cómo la gente ahora se ve en la obligación de innovar para poder sobrevivir", ha resaltado.

El NRC ha entregado 90 metros cúbicos de agua potable por día a familias desplazadas en hasta 10 lugares, lo que ha beneficiado a más de 24.000 personas. Sin embargo, el suministro diario ha disminuido a 45 metros cúbicos debido a la escasez de combustible.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha vuelto a culpar este lunes a Naciones Unidas de los retrasos en el reparto de ayuda en el enclave palestino.

"Llevamos semanas instando a la ONU a ampliar la logística de distribución de combustible para una respuesta continua y óptima al sistema de salud. Sin embargo, la ONU sigue dependiendo del colapso de la logísticoa de la UNRWA", ha señalado en la red social X.

Europa Press